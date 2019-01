Fem turister har mistet livet etter ulike drukningsulykker på ferieperlen Maldivene den siste uken. Det melder nyhetsbyrået AFP ifølge Daily Mail.

Blant de omkomne er et par som var på bryllupsreise til drømme-destinasjonen.

De mange ulykkene har fått turistmyndighetene til å gå ut med en advarsel til alle hoteller og resorter på øya.

Årsaken til ulykkene skal være sterke understrømmer, forårsaket av en monsun.

Tragiske ulykker

Den 13. januar ble to nygifte filippinere slukt av de kraftige understrømmene. Det var først mannen som fikk problemer, men da kona skulle forsøke å hjelpe ham, ble hun også dratt under. Begge omkom.

En 84 år gammel tsjekkisk turist og en 66 år gammel sørkoreansk kvinne døde med to dagers mellomrom mens de snorklet ved et resort nær hovedstaden Male.

En russisk turist mistet livet på søndag, mens en pakistansk turistguide ble reddet opp av vannmassene i siste liten og brakt til sykehus.

Maldivene er en svært populær turistdestinasjon med rundt 1,4 millioner besøk i året. I 2017 mistet 31 personer livet i drukningsulykker på øya.

Nå skal myndighetene ta grep og vil innføre nye sikkerhetssoner på strendene i landet.

Norsk feriedrøm

Øystaten i Indiahavet er også en drømmedestinasjon for mange nordmenn.

Ifølge en fersk undersøkelse fra Finn reise er det bare USA og Canada som nordmenn drømmer mer om å reise til i 2019.

Kommersiell direktør for FINN reise, Terje Berge, tror reisemål som Maldivene vil bli mer populære i tiden fremover, ettersom over halvparten av de spurte svarer at de helst planlegger turen selv fremfor å benytte reiselivsaktør.

– Mange synes ikke det gjør noe å måtte ha et ekstra stopp på veien, så lenge billettene er billigere. Det er derfor gledelig å se at så mange nå oppfyller drømmene sine om å dra på ferie til eksotiske reisemål, sier i en pressemelding.

​