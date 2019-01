Elbilsalget i Norge har tatt helt av de siste årene. I fjor var hver tredje nybil her hjemme en elbil. Samtidig passerte antallet helelektriske biler på norske veier 200.000.

Ingen kjøper flere elbiler i forhold til folketallet enn oss nordmenn. Da er det nok også lett å bli litt fartsblind, og tro at dette er situasjonen også utenfor Norges grenser.

Men nei, slik er det ikke. Et veldig godt eksempel på det er bilen som i fjor ble Norges mest solgte og som også er verdens mest solgte elbil, Nissan Leaf,

Den kom i helt ny generasjon i fjor, etter at den første var sterkt delaktig i å gi elbilene et gjennombrudd her hjemme.

I 2018 solgte Nissan til sammen 40.699 eksemplarer av Leaf, i hele Europa.

Høyt i Norge, lavt i Sverige

Hele 12.303 av disse fikk en norsk eier. Med det ble også Leaf med god margin Norges mest solgte bil i år. Den klarte å vippe Volkswagen Golf ned fra en trone den hatt i mange år. Når vi vet at Norge i volum er et av de minste bilmarkedene i Europa, er det mildt sagt spesielt at vi stakk av med 30 prosent av samlet Leaf-salg.

En titt over grensen til vårt naboland Sverige, viser med all tydelighet at Norge er annerledeslandet her. Det selges langt flere nybiler årlig i Sverige enn i Norge. Likevel ble det ikke mer enn 1.831 nye Leaf her, under 5 prosent av det samlede salget. Og det hører med til saken at dette tallet i Sverige blir ansett for å være høyt.

Over 12.000 nordmenn ble eier av en ny Leaf i fjor.

Mange fordeler

– Dette er et interessant bilde på hvilken posisjon elbilene har, i de fleste andre land. De står for en veldig liten del av bilsalget og vil nok gjøre det i flere år framover, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

– Men hvorfor er vi så annerledes?

– Kjapt oppsummert skyldes det alle fordelene elbilene har i det norske markedet. Det viktigste er at de ikke har avgift, og heller ikke moms. Når vi vet at Norge samtidig er helt i verdenstoppen når det gjelder avgift på bensin- og elbiler, er dette noe som gir elbilene en stor, stor fordel. Uten dette, ville elbilene jevnt over vært langt dyrere enn "fossil-bilene". Og da hadde det naturligvis også vært langt tyngre å få kjøperne til å velge dem, sier Møller Johnsen.

Øke avgiftene?

Han peker på at de aller fleste europeiske land mangler denne muligheten. De har lave eller ingen avgifter på nybil. Dermed har de ikke noe handlingsrom her. Den eneste løsningen vil være å sponse elbilkjøperne, noe som sitter langt inne. Eller innføre nye avgifter på bensin- og dieselbiler, for å gjøre disse dyrere. Det er nok heller ikke noen enkel sak.

– Nei, i de store markedene er det noe de fleste politikerne nok vegrer seg mot å gjøre. Vi skal også huske at mange av disse landene har stor bilproduksjon, som de ønsker å beskytte. Å innføre betydelige bilavgifter i land som Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia vil være politisk selvmord. Det kan også fort gå ut over arbeidsplasser. Derfor er elbilene nødt til å bli billigere enn i dag, hvis de skal kunne ta av i de store markedene. Og det er da også det bransjen nå jobber hardt mot å få til, forteller Møller Johnsen.

Det er ikke ofte de store bilprodusentene tar offisielle pressebilder i Norge. Men det gjorde Nissan med sin første generasjon Leaf. Naturligvis ikke helt tilfeldig...

Bygges for få biler

Prisen på batterier har allerede falt betydelig de siste årene. Her er det ventet at dette vil fortsette, etter hvert som volumene øker og produksjonen blir mer effektiv. Dessuten handler det om å få volum i selve produksjonen av biler, som igjen vil presse prisene.

– Mange lurer på hvorfor det er så lang ventetid på mange elbiler i Norge. Det skyldes rett og slett at produksjonen er begrenset, fordi etterspørselen internasjonalt er så lav. De store bilprodusentene kan ikke innrette produksjonskapasiteten etter det bittelille norske markedet. Men nå skjer det straks ting her. Det blir særlig spennende å følge den store ID-satsingen til Volkswagen. De skal rulle ut en rekke elektriske biler, og de har planene klare for å produsere disse i store antall. De kan komme til å forandre mye, sier Møller Johnsen.

Skitur og Nissan Leaf, det blir ikke mer heilnorsk enn dette!

Når går svenskene forbi oss?

Han peker også på en annen faktor som er viktig her:

– Ja, vi kommer ikke forbi mulighetene til å lade. Mange nordmenn har nok kommet over rekkeviddeangsten, etter å ha hatt elbiler i flere år. Men denne utfordringer møter bilprodusentene for fullt i nye og store markeder. Derfor må de sørge for å bygge ut ladestasjoner i høyt tempo. Det er særlig viktig fordi ikke alle kan lade hjemme. Dermed må de ha et godt tilgjengelig ladetilbud, som gjør det både enkelt og forutsigbart å ha elbil.

– Hvis du skal gjette, når går svenskene forbi oss i elbilsalg?

– He he, den er ikke enkel! Det avhenger av en god del ytre ting, blant annet hva svenske politikere velger å gjøre. Også hvor fort Volvo, som tross alt er et lokomotiv innen bilsalg i Sverige, ruller ut flere elbiler. Jeg tipper en gang mellom 2022 og 2025. Men – det kan veldig godt være at jeg tar feil, avslutter Møller Johnsen.

