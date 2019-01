Sala i lydklipp: – Flyet er i ferd med å gå i oppløsning

Den argentinske Cardiff-spilleren, Emiliano Sala (28), er fremdeles savnet etter at flyet han satt i forsvant fra radaren over Den engelske kanal mandag.

Alle søk ble avsluttet uten resultat tirsdag, men skal gjenopptas onsdag.

Salas far, Horacia Salas, sier i et hjerteskjærende intervju at han ikke har ord for det som har skjedd.

– Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg fikk vite at flyet var savnet da en lokal TV-stasjon ringte meg. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Timene går og jeg tenker det verste, sier Horacio Salas til den argentinske TV-kanalen TFA.

– Jeg snakket med ham på søndag. Da var han lykkelig. Jeg håper de finner ham i live, men jeg har ikke mye håp, sier han videre.

Salas mor og søster er på vei til Europa for å finne mer ut av det som skjer.

Lydklipp

Ifølge den argentinske avisen Clarin har faren til Sala bekreftet at et lydklipp som er publisert i flere argentinske medier er fra sønnen.

Lydklippet skal ha blitt sendt til Salas venner mandag. Der snakker han rolig til venner om at han gleder seg til å begynne å trene hos Cardiff. I lydklippet, som er gjenfortalt i franske Lequipe, sier han også at han er nervøs for flyturen:

«Jeg er på flyet, det ser ut til å gå i oppløsning. Vi er i ferd med å ta av på vei mot Cardiff. I morgen (tirsdag), skal jeg trene med mitt nye lag. Vi får se hva som skjer (...) Hvis dere ikke har hørt fra meg om halvannen time ... Jeg vet ikke om de sender noen for å hente meg, for de finner meg ikke, men hei, du vet .. Alala, jeg er redd».

Ingen vet hva som har skjedd på vei over kanalen. Sala var én av to personer om bord i flyet, som var av typen Piper Malibu, opplyser franske luftfartsmyndigheter.

​Det opplyses at piloten i flyet ba lufttrafikkontrollen på naboøya Jersey om å få redusere flygehøyden. Kort etter mistet man radiokontakt med dem, og flyet forsvant fra radaren 20 kilometer nord for Guernsey i Den engelske kanal.

Fotballfans i Nantes samlet seg i sentrum tirsdag kveld for å markere sorg over Emiliano Sala forsvinning. (Photo by LOIC VENANCE / AFP) Foto: Loic Venance

Liten sjans å finne dem i live

– Vi har ikke funnet noe tegn til de som var om bord. Dersom de har landet på vann, er sjansen for at de fortsatt er i live dessverre svært liten, sa Guernsey-politiet i en uttalelse tirsdag ettermiddag.

Helikoptre fra både den britiske og franske kystvakten hjalp til i et letearbeid som varte i flere timer natt til tirsdag. Søket ble stoppet i 02-tiden på grunn av sterk vind, vanskelige sjøforhold og redusert sikt, men ble gjenopptatt tirsdag.

Sent tirsdag ettermiddag opplyste politiet på kanaløya Guernsey at søket var avsluttet uten resultat.