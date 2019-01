– Det er en stor ære å fortsette min fars livsverk og få gå i Tony Sopranos sko, sier Michael Gandolfini til Variety.

Forgjenger

Nå er det klart at han skal spille sin fars rolle som mafiaboss i filmen «The Many Saints of Newark», som skal utspille seg før originalserien, under opprørene i Newark i 1967, der 26 mennesker døde.

Serien Sopranos gikk på den amerikanske TV-kanalen HBO mellom 1999 og 2007. I Norge gikk serien på NRK.

Vant flere priser

Faren James Gandolfini døde av et hjerteinfarkt da han var på ferie med sin sønn i Roma i 2013. Det var sønnen selv som fant han da hjerteinfarktet inntraff, men hotellets personell greide ikke å gjenopplive Gandolfini, ifølge People.

Faren var 51 da han døde.

Originalserien handler om den fiktive mafiafamilien Sopranos i Newark, og mafiabossen Tony Sopranos' møte med en psykolog som følge av panikkanfall han har begynt å få. Serien vant en rekke priser, blant annet tre Emmy-priser og en Golden Globe-pris.

Michael Gandolfini har blant annet spilt i The Deuce, Ocean's 8 og Flower.