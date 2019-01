Samtidig som KrFs statsråder satte seg inn i regjeringens svarte biler, satte Knut Arild Hareide seg på toget til Gol for å treffe lokale partitillitsvalgte.

Flere av dem, blant annet nestleder Helge Haraldset Hafsås i Buskerud KrF, mener Hareide er den beste kandidaten til å være parlamentarisk leder.

Han sier til TV 2 at det kan være med på å bygge bro mellom røde og blå KrF-ere.

– Jeg mener Knut Arild Hareide er den beste til å være parlamentarisk leder i den situasjonen partiet står i nå. Vi trenger samlende krefter, og Knut Arild er en samlede type og en fantastisk fin fyr, sier Hafsås.

Ønsker å fortsette

Knut Arild Hareide valgte straks å gå av som KrF-leder da stortingsgruppen og landsstyret med knapt flertall sa ja til regjeringsplattformen KrF hadde framforhandlet med Høyre, Venstre og Frp.

Men TV 2 kjenner til at Hareide ønsker å fortsette i jobben som KrFs parlamentariske leder på stortinget.

I et intervju med TV 2 tirsdag gikk Hareide selv langt i å bekrefte at han akter å fortsette som KrFs kaptein på Stortinget.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg ønsker å gjøre en jobb for KrF uansett. Det er min tydelige lovnad, og det er viktig at vi gjør det vi kan for å samle partiet. Og det skal også jeg bidra til. Jeg stenger ikke døren, men dette er en beslutning som KrF og KrFs stortingsgruppe skal fatte, og jeg har respekt for de prosessene som går der, sier Hareide.

– Så du stenger ikke døren?

– Nei.

Bittert og uforsonlig oppgjør

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud mener det er mulig at Hareide kan bli parlamentarisk leder for KrFs stortingsgruppe, men at det er et stort men.

– Vi må huske på at Hareide tok et bittert og uforsonlig oppgjør med Frp og forsåvidt Høyre og Venstre i fjor høst, da han blant annet sa at vi kom til å få et kaldere samfunn med disse partiene. Det vil nok skape reaksjoner internt i regjeringspartiene dersom han skal få en så sentral rolle, sier Eriksrud.

Parlamentarisk leder er den fremste våpendrageren til regjeringspartiene i Stortinget.

– Det er litt annerledes å være parlamentarisk leder i en flertalls regjeringskonstellasjon. Han vil ha høy tillit, han vil da delta i diskusjoner internt i regjeringen, og da er tillit viktig. Og tilliten mellom Hareide og de tre andre borgerlige partilederne forsvant som dugg for solen i fjor høst, sier Eriksrud.

KrFs stortingsgruppe vil onsdag møtes for første gang etter at den nye regjeringen ble presentert. Men etter det TV 2 kan erfare vil stortingsgruppen ikke ta stilling til spørsmålet om hvem som skal være parlamentarisk leder før i neste uke.