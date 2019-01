Etter sju år i henholdsvis Ranheim og Tromsø vender Gjermund Åsen tilbake til Rosenborg.

På sine hjemmesider bekrefter Rosenborg at Åsen har signert en fireårskontrakt på Lerkendal.

– Det føles veldig godt å være tilbake. Jeg har savnet denne drakten, sier Gjermund Åsen til RBK.no.

– Det er spennende det som skjer i Rosenborg. Det er en bra stall med konkurranse på alle plasser. I tillegg er jo dette hjembyen min og jeg er trønder, så det er flere grunner til at jeg kom hjem nå, fortsetter han.

Fornøyd Helland

En som er glad for at Åsen vender tilbake til Lerkendal er Pål André Helland.

FORNØYD: Pål André Helland er fornøyd med Rosenborgs signering. Foto: Wold, Ole Martin

– Vi får en gladgutt som er ekstremt god på siste tredje med avgjørende pasninger. Han er en fin type som vil skli rett inn i gruppen, og som er flink til å trene. Han passer veldig bra inn her og er en veldig godt fotballspiller. Jeg er glad for at det går i orden, sier Helland til TV 2 Sporten, og legger til:

– Jeg har sagt fra meg halve lønnen for å få ham hit, gliser han.

Gjermund Åsen gikk på lån til Ranheim fra Rosenborg i 2011. Overgangen ble gjort permanent året etter. Foran 2015-sesongen gikk han videre til Tromsø.

Der ble midtbanespilleren kåret til årets spiller de tre siste sesongene. Forrige sesong ble Åsen Eliteseriens assistkonge med 10 målgivende på kun 21 kamper.

– Dette betyr mye

​Han har fått trøye nummer 22 i Rosenborg. Åsen legger ikke skjul på at det betyr noe voldsomt å være tilbake i gamleklubben.

– Det betyr mye. Rosenborg har vært klubben min siden jeg var liten, og jeg har hatt sesongkort på Lerkendal i mange år. Det er klubben jeg først ble forelsket i, og den har en spesiell plass hos meg, sier Gjermund Åsen.

Rosenborg vant dragkampen om Åsens tjenester i konkurranse med blant andre Brann og Molde, en interesse både Eurosport og Adresseavisen har omtalt tidligere.​

Åsen hadde opprinnelig kontrakt med Tromsø ut 2019.

Han blir Eirik Hornelands andre signering som Rosenborg-trener. Forrige uke ble midtstopperen Gustav Valsvik hentet.