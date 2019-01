FBI: Har ikke råd til å betale hemmelige informanter

Den såkalte «shutdownen» har vart siden 22. desember i fjor.

Stengingen er den lengste i USAs historie og mange arbeidsplasser og privatpersoner lider under stengingen.

Om lag 800.000 amerikanere går uten lønn.

Nå forteller også FBI at de merker alvorlige konsekvenser av budsjettkrisen.

Får ikke betalt

Tirsdag presenterte FBI en rapport som tar for seg følgene stengingen har for byrået, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Hver dag stengingen fortsetter, blir de operative hindrene som skapes av stengingen verre og skader våre antiterrorisme- og kontraspionasjeoperasjoner over hele verden, uttalte Tom O'Connor, president i FBI Agents Association (FBIAA).

I rapporten forteller flere FBI-agenter og avdelinger hvordan stengingen påvirker arbeidet deres.

– Stengingen har eliminert en hver mulighet for å operere. Det er ille nok å jobbe uten lønn, men vi for bare dekket administrative funksjoner når vi gjør det. Frykten er at fienden forstår at de kan operere fritt, skriver en agent.

Blant det som trekkes frem er at de ikke har råd til å betale tipsere og informanter.

– Å ikke ha mulighet til å betale konfidensielle menneskelige ressurser, betyr at vi risikerer å miste dem og informasjonen de gir oss for alltid. Det er ikke en bryter man kan slå av og på, sier en anonym FBI-agent.

Økonomiske problemer

Over 13.000 spesialagenter i FBI må fortsatt jobbe til tross for stengingen, og ifølge rapporten, påvirker det både opplæring, etterforskning og rekruttering negativt.

Thomas O'Connor i FBIAA presenterte en rapport om hvordan stengingen av statsapparatet påvirker FBI, tirsdag. Foto: Jim Watson/AFP

Et problem som trekkes frem er at agenter som jobber som spanere, ikke har råd til å betale for narkotika.

I tillegg fører de økonomiske problemene til at det er vanskelig å reise for å avhøre vitner og å betale tolker, samt at agenter ikke får fornyet sine egne sikkerhetsklareringer.

Går ut over barn

Rapporten trekker også frem at budsjettkrisen har alvorlige konsekvenser for barn.

– Dette setter barn i fare, sier en agent som jobber som spaner.

En anonym kilde forteller at det ikke er penger til å fylle på telefonen vedkommende bruker til å ha kontakt med kilder i en terroretterforskning.

En avdeling opplyser at de er i ferd med å gå tom for utstyr til å teste DNA, og at de ikke har midler til å skaffe flere reservehjul og kopipapir.