Tidligere Molde-spiller anklaget for voldtekt – anmelder to kvinner for falsk forklaring

I august ble 27-åringen frikjent for voldtekt, men dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til den fornærmede kvinnen.

Det vil si at tingretten mener han mest sannsynlig har voldtatt kvinnen, men at det likevel finnes rimelig grunn til å tvile.

Statsadvokaten anket frifinnelsen, og saken skal dermed opp for lagmannsretten 14. februar.

– Han er godt forberedt og ser frem til å forklare seg på nytt, sier mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til TV 2.

Anmeldt i desember

Siden det ble kjent at saken skulle opp for retten i fjor sommer, har det kommet to nye anmeldelser mot fotballspilleren. Den ene ble levert 6. juni i fjor og henlagt noen måneder senere.

Den andre anmeldelsen kom til politiet søndag 2. desember i fjor. Kvelden i forveien hadde den daværende Molde-spilleren vært på et utested i Oslo før han reiste hjem til hotellrommet sammen med en annen fotballspiller og to kvinner.

Ifølge Larsen har fotballspilleren forklart at de hadde frivillig samleie, at kvinnen senere søkte opp navnet hans, for så å oppdage at han var tiltalt for en sovevoldtekt. Etter dette skal kvinnen ha valgt å anmelde ham.

TV 2 har snakket med kvinnens bistandsadvokat Erle Aas Bjørnstad, som ikke har noen informasjon om at det foreligger noen motanmeldelse mot hennes klient på nåværende tidspunkt.

I etterforskningen av saken har politiet hentet inn videoovervåking både fra innsiden og utsiden av hotellet, etter det TV 2 forstår.

Ifølge Larsen har politiet allerede gitt henne beskjed om at anmeldelsen fra desember er etterforsket ferdig og vil bli henlagt. Dette ønsker ikke politiadvokat Hilde Strand å kommentere.

– Politiet kan som et klart utgangspunkt ikke svare på om en navngitt person er anmeldt for voldtekt eller andre straffbare forhold, sier Strand.

Heller ikke statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, som er aktor i ankesaken som skal opp for lagmannsretten, er kjent med at anmeldelsen fra desember er henlagt.

Ferdig i Molde

Både før og etter rettssaken i Romsdal tingrett fikk Molde-ledelsen kritikk for ikke å holde spilleren ute av laget. I forrige uke ble det imidlertid kjent at spilleren og klubben er enige om å terminere kontrakten.

Ifølge mannens advokat var det han selv, via hans agent Jim Solbakken, som tok initiativ til å avslutte arbeidsforholdet.