Nye minister-fjes og nye statssekretærer ble presentert tirsdag. Med nye roller ble også maktfordelingen endret.

Etter dagens omrokkering fikk to Frp-ektepar enda mer makt.

På slottsbakken sto tirsdag formiddag Frp-topp Christian Tybring-Gjedde klar, da kona og partifellen, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, kom ut.

– Dette er en kjempestor dag. Det er helt fantastisk og jeg er veldig stolt. Og jeg er glad for at hun er blitt statsråd. Hun er kjempeflink og fortjener det sier Christian Tybring-Gjedde.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde gikk tirsdag inn i den viktige jobben som samfunnssikkerhetsminister.

– Blir det mer gjennomslagskraft med deg som minister?

– Ja, det håper jeg på, svarer samfunnssikkerhetsministeren.

– Jeg er et selvstendig individ

Den tidligere statssekretæren i Olje- og energidepartementet har vært på kant med journalister som har stilt spørsmål om ektemannen.

I et intervju med organisasjonen Human Rights Service i sommer sa Tybring-Gjedde at hun nærmest ikke tør å møte til debatt i Dagsnytt 18 og at noen journalister er så ondsinnede at de kan finne på hva som helst.

Bakgrunnen for uttalelsen var kritikken hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), fikk etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp) Ble i dag samfunnssikkerhetsminister

Født 1965, fra Oslo

Statssekretær i Olje- og energidepartementet siden desember 2015.

Utdannet som NDT-tekniker og innenfor internasjonalisering og ledelse.



Har tidligere blant annet jobbet i oljebransjen, Innovasjon Norge og UD.

Gift med stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Han skrev i 2010 en kronikk i Aftenposten kalt Drøm fra Disneyland om innvandringen i Norge, der han var sterkt kritisk til Arbeiderpartiet. Etter massiv kritikk fra flere holdt endte han med å beklage kronikken i august året etter.

På spørsmål om hvordan det er å være statsråd når ektemannen sitter som stortingsrepresentant og har vært kritisk til regjeringen, svarer hun slik:

– Nå er vi i 2019, og jeg er et helt selvstendig individ som står helt på egne bein.

– Han skal få styre helt selv

Et annet Frp-ektepar som ble enda mektigere tirsdag er Sylvi Listhaug og Espen Espeset. Han ble statssekretær ved Statsministerens kontor.

Espen Espeset, Sylvi Listhaugs mann, blir statssekretær på Statsministerens kontor. Foto: NTB Scanpix

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Nå har han jobbet på stortinget i mange mange, mange år, mens jeg har skiftet jobb til stadighet, sier Sylvi Listhaug.

Det blir et nært samarbeid mellom Frp i storting og regjering.

– Legger du noen føringer inn på statsministerens kontor?

– Nei, absolutt ikke. Han skal få styre alt helt selv og så har jeg min jobb her på stortinget. Så det tror jeg skal bli bra, svarer Listhaug.

Espen Espeset Ny statssekretær ved Statsministerens kontor

​Født 1975

​Gift med Sylvi Listhaug

Kommer fra jobben som sekretariatsnestleder hos Fremskrittspartiet på Stortinget

Har i periodene 2005–2009 og 2009–2013 vært innvalgt som vararepresentant nummer fem for henholdsvis Vestfold og Oslo

