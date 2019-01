Tror Rashford blir tvunget til å legge opp før han er 30 år

Marcus Rashford har storspilt i spissrollen etter at Ole Gunnar Solskjær overtok som manager for Manchester United.

21-åringen har levert fem mål på seks kamper under nordmannens ledelse. Etter Brighton-kampen var manager Solskjær ikke redd for å sammenligne spisstalentet med klubblegender som Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo.

​Se Rashfords lekre scoring mot Brighton øverst!

– Han kan bli en spiller av øverste toppklasse. Han er kun 21, men han er moden for alderen, sa Solskjær.

Den oppfatningen er ikke managerprofilen Sam Allardyce helt enig i.

– Vil merke det når han er 25

64-åringen, som i løpet av sin karriere har vært manager for klubber som Bolton, Newcastle, Blackburn, West Ham, Sunderland, Crystal Palace og Everton, tror Marcus Rashfords vil stagnere fysisk om bare fire år.

KLAR TALE: Big Sam tror ikke Marcus Rashord holder det gående til United-spissen er 30 år. Foto: Oli Scarff

– Det vil sannsynligvis bli svært vanskelig for Rashford å spille på toppnivå frem til han er 30 år på grunn av det som kreves både fysisk og mentalt, og den slitasjen han vil oppleve, sier «Big Sam» til

Før han utdyper:

– Han vil få kun tre uker med fri hver år, det er det hele. Han vil spille kamper overalt i verden, fordi det ikke lenger er pre-season. Han vil spille omtrent hele året på grunn av alle turneringene som er i fotballen. Han vil spille for sitt landslag om sommeren og knapt få tre uker fri, og når du tenker den belastningen så vil han oppleve stor slitasje allerede i en alder av 25 år.

Sam Allardyce mener Rashford snart kommer til å pådra seg flere og flere skader på grunn av kampbelastningen.

– Selv om han ikke pådrar seg noen alvorlige skader, så vil knærne, anklene, hoftene og ryggen skape problemer så snart årene går. Jeg sier ikke at han skal slutte å spille kamper, men jeg tror de neste årene vil vise at karrieren vil ta slutt raskere enn forventet. Ser du på Premier League nå, så er det færre spillere over 30 år enn det noensinne har vært før, poengterer han.

Spillere som Luka Modric vant som kjent Ballon d'Or i en alder av 31 år, mens Cristiano Ronaldo herjer fremdeles i en alder av 33, og Lionel Messi bøtter inn mål 31 år gammel.

TV 2-ekspert reagerer

Derfor får uttalelsene fra Sam Allardyce TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller til å reagere.