James Bulgers mor raser over Oscar-nominasjon

Tirsdag ble det kunngjort hvilke filmer som er nominert til å vinne den gjeve Oscar-statuetten i februar.

I kategorien «Beste live-action kortfilm» er «Detainment» én av fem nominerte filmer.

Den halvtimes lange filmen handler om kidnappingen og drapet på to år gamle James Bulger, en sak som sjokkerte en hel verden i 1993.

Filmen er basert på transkriberinger og opptak av intervjuer fra etterforskningen.

Reagerer

At filmen nå er nominert til Oscar, får Bulgers mor, Denise Fergus, til å rase.

Etter at nominasjonene ble klare tirsdag, la hun ut en melding på Twitter.

«Det er én ting å lage en film som dette uten å kontakte eller få tillatelse fra James' familie, men en annen å få et barn til å gjenskape de siste timene i James' liv før han ble brutalt drept og å få meg selv og familien min til å gå gjennom alt dette på nytt,» skriver hun.

Fergus reagerer sterkt på at filmen, til tross for at hun har vært tydelig på at hun er imot den, nå blir nominert til Oscar.

«Etter alt jeg har sagt om denne såkalte filmen og bedt om å få den fjernet, har den fortsatt blitt nominert til en Oscar selv om over 90.000 personer har signert en underskriftskampanje som nå har blitt ignorert på samme måte som følelsene mine, av Oscar-akademiet,» skriver hun videre.

Fergus avslutter Twitter-meldingen med å takke alle som har skrevet under på underskriftskampanjen.

Filmens regissør, irske Vincent Lambe, har ikke kommet med noen kommentar etter at nominasjonene ble kunngjort tirsdag.

This is all I want to say at present. pic.twitter.com/GbyshtVoa9 — Denise Fergus (@Denise_fergus) 22. januar 2019

Ber om boikott

Forrige måned deltok Fergus på den britiske fjernsynskanalen ITVs program «Loose Women», hvor hun ifølge BBC anklaget regissøren av filmen for å bruke den til å fremme sin egen karriere.

Hun oppfordret også Oscar-akademiet til å fjerne filmen fra konkurransen om å bli nominert.

KIDNAPPET: Overvåkningsbilder viser at de to guttene tar med seg James Bulger fra kjøpesenteret. Foto: Politiet

– Jeg ber folk om å boikotte den fordi jeg ikke syns den burde blitt laget, spesielt ikke uten at James' foreldre ble konsultert, sa hun.

I en uttalelse som kom ut etter at Fergus uttalte seg på ITV, skrev regissøren:

«Jeg har enorm sympati med Bulger-familien og jeg er ekstremt lei meg for en hver urolighet filmen har skapt for dem. I ettertid er jeg lei for at jeg ikke gjorde Fergus oppmerksom på filmen.»

I uttalelsen heter det også at filmen ikke ble laget for økonomisk vinning og at ingen som har vært involvert i å lage filmen har gjort det for å tjene penger.