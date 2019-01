Tirsdag presenterte Solberg sin ikke-sosialistiske firepartiregjering med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

Men til tross for at regjeringen teller rekordmange statsråder, er det ikke funnet plass til trøndere.

Det har satt sinnene i kok.

Ordfører Ingrid Aune (Ap) i Malvik kommune er en av flere som går hardt ut mot Erna Solbergs valg av regjeringsmedlemmer.

– Det bor folk i Trøndelag også, og regjeringen skal representere hele landet. Nå har Bjørgen lagt opp, det samme har Northug, Rosenborg er i rettssak og dette var dråpen, sier Aune.

– Føler seg tilsidesatt

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande er riktignok født i Trøndelag, men har bodd i Oslo i flere tiår og representerer hovedstaden på Stortinget.

Politisk redaktør i Adressa, Tone Sofie Aglen, mener Solbergs nye sammensetning av statsråder er uklok og lite gjennomtenkt.

– Erna Solberg har helt glemt geografi. Jeg tror hun skal ta det med ro at Ap-ordføreren oppi her er misfornøyd, men de sterke ordene som høyrefolk bruker i Trøndelag overrasker meg og flere andre. Og det sier litt om at de føler seg tilsidesatt når det ikke ble plass til en eneste trønder, sier Aglen.

Bekymring

Aglen mener at dette ikke bare handler om Trøndelag.

– Det er viktig at alle deler av landet føler de blir sett og hørt. I alle fall med en regjering som har litt lite legitimitet i distriktene. Mange er oppriktig bekymret for at Trøndelag vil miste innflytelse. Det er en ektefølt bekymring for at store viktige prosjekter i landsdelen ikke skal bli gjennomført, sier Adressas politiske redaktør.

Leder Michael Momyr i Trøndelag Høyre sier at det er svært viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert.

– Trøndelag Høyre forventer at det i Solbergs utvidede regjering også er medlemmer fra Trøndelag. Trøndelag er en del av landet hvor det foregår stor verdiskaping og forskning. Representasjon fra Trøndelag vil gi en regjering som speiler hele landet og også ivaretar regjeringens distriktsprofil, sier Momyr.