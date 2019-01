Thorsby fryses ut i Heerenveen – åpner for utlån

En stor drøm for Morten Thorsby gikk i oppfyllelse da han tidligere denne måneden skrev under for Sampdoria. Overgangen gjelder fra og med sommeren.

22-åringens glede over overgangen ble imidlertid møtt med en kald skulder tilbake i Nederland og Heerenveen.

Thorsby ble umiddelbart fjernet fra klubbens førstelag, slik Nettavisen tidligere har omtalt.

Nordmannen ble fryst ut og puttet rett ned på klubbens andrelag.

– Det har egentlig vært en rar start på nyåret. Det er selvfølgelig kjipt ikke å være en del av førstelaget, sier Morten Thorsby til TV 2.

Ifølge han er signalene fra Heerenveen at han heller ikke kan forvente å være en del av førstelaget fram mot sommeren.

– Det har vært mye styr fram og tilbake. Det koker vel ned til at dette er en situasjon ingen er tjent med. Det er vel egentlig bare tapere i denne saken slik den står nå, sier Thorsby.



Håper på overgang allerede nå

Overgangsvinduet i de fleste europeiske ligaer er åpent ut sesongen, og nå er Thorsby klar på at han håper på en overgang bort fra Heerenveen før månedsskiftet.

– Det er ganske håpløst for meg om jeg må spille for andrelaget ut sesongen, så jeg håper på å finne noe annet. Enten så må jeg komme meg et sted der jeg får spille fotball, eller så kan det være et alternativ å tjuvstart i Sampdoria allerede nå, sier Thorsby.

– Hva er mest aktuelt?

– Slik jeg opplever det er ikke situasjonen håpløs. Begge deler er aktuelt, men Sampdoria har også en spillerlogistikk de må løse. Men jeg opplever det som om alle parter håper å få til en løsning, sier Thorsby.

Vil at Heerenveen skal få penger

Morten Thorsby har spilt i den nederlandske klubben de siste fire årene og utviklet seg til å bli en svært viktig brikke for klubben.

– Har du litt forståelse for at klubben gjør det de gjør?

– Jeg har forståelse for at Heerenveen ønsker den best mulige dealen for seg selv, og jeg har hele tiden sagt at jeg ønsker at de skal få noe igjen for alle årene mine her. Jeg har vært her lenge og har hatt stor verdi av å være her. Jeg er veldig glad i klubben, og håper derfor å få gjennom en overgang nå slik at de skal få noe igjen for meg. Så ja, jeg forstår at de er skuffet, men jeg må si at jeg synes håndteringen av denne situasjonen og prosessen ikke har vært så veldig bra, sier Morten Thorsby.