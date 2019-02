Volvo har vært gjennom en rivende utvikling etter at de ble solgt fra Ford til kinesiske Geely, tilbake i 2010.

En rekke helt nye modeller har blitt lansert de siste årene. Det startet med den store SUV-en XC90 – etterfulgt av biler som S90/V90, V60/XC60 og XC40.

Alle disse er bygget på helt nye plattformer, med teknologi utviklet av Volvo.

Bare én modell gjenstår nå fra "gamle dager". Det er minstemann V40, som ble lansert første gang som 2013-modell. Utviklingen av denne bilen startet mens Ford fortsatt var eier. Derfor var det også naturlig å ta prosjektet i mål og lansere den, selv om Ford var ute da det skjedde.

Vil ikke miste plassen

Men nå er det klart at det går mot slutten også for V40. Til engelske Autocar, bekrefter nå Volvo-sjef Lex Kerssemakers at produksjonen av V40 stopper i år.

Dessuten at Volvo ikke har noen direkte oppfølger klar, men at den neppe drøyer veldig lenge:

– Vi kan ikke vente for lenge med å lansere en ny modell. Vi ønsker ikke å miste vår plass i dette segmentet og vi er sikre på at vi kan dekke deler av det, sier Kerssemakers.

V40 fikk en liten facelift for en tid tilbake, for å holde den bedre oppdatert i forhold til de øvrige Volvo-modellene.

Trenger noe mer kreativt

I det ligger at Volvo ikke planlegger noen tradisjonell femdørs kombi, som erstatter til dagens V40. I stedet skal det være snakk om en høybygget crossover. Her er det nærliggende å tenke et mer sporty og coupeaktig design enn dagens XC40.

Markedet for crossovere og mindre SUV-er øker nå kraftig over hele verden. Disse stjeler også mye salg fra bilene i den såkalte Golf-klassen. For Volvo er det nok derfor fristende å heller komme med en søstermodell til XC40, enn å lage en standard kombi.

– Vi trenger å gjøre noe mer kreativt. Derfor har vi bestemt oss for å ikke erstatte V40 direkte, sier Kerssemakers.

Ford-plattform

Han er også åpen på at den nye bilen må ha muligheten for elektriske drivlinjer. Det er allerede kjent at XC40 vil komme som både ladbar hybrid og ren elbil. Volvo er nå i gang med en elektrisk offensiv, som vi vil få se mange resultater av de kommende årene.

Dagens V40 er basert på en Ford-plattform fra helt tilbake til 2003. Det betyr at det ikke er noen kurant sak å elektrifisere denne bilen. Dermed er bensin- og dieselmotor eneste mulighet.

Slik ser det ut inne i V40 Cross Country. Bilen har fått skryt for interiørdesignet, selv om alderen merkes i flere detaljer.

Dropper mer diesel

Apropos diesel. I fjor sa Kerssemakers dette til Broom:

– Vi kommer ikke til å lansere noen nye dieselmotorer. De er utdøende. Fra 2019 vil alle våre nylanseringer i en eller annen form være elektriske, enten som hybrider eller rene elbiler.

Volvos nåværende generasjon av dieselmotorer blir dermed etter alt å dømme de siste. I stedet for å bruke mer penger på dette, velger de å investere i hybrider og elbiler.

Årsaken er blant annet at det blir for dyrt å holde motortypen innenfor kravene for NOX-utslipp.

XC90 var først ut fra "nye Volvo". Nå forsvinner snart den siste gjenlevende modellen fra Ford-tiden.

Gode nybil-tilbud

Snart må du altså ut i bruktmarkedet hvis du har lyst på en V40. Her starter prisene nå et stykke under 100.000 kroner, da snakker vi typisk en 2013-modell med nærmere 200.000 kilometer på telleverket.

I andre endel av skalaen kan du få nesten nye biler med lav kilometerstand, til rundt 350.000 kroner. Det er nok også muligheter for gode nybil-tilbud på denne, når V40 er på vei ut.

