Rosenborg-spillerne reagerte sterkt på at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken som Rosenborg-trenere.

En SMS-utveksling mellom Ingebrigtsen og Pål André Helland ble lagt frem i retten i mandag. Der skrev RBK-profilen at han blant annet ville velte hele RBK-styret og få trenerduoen gjeninnsatt. Se hva Helland skrev til Ingebrigtsen her.

Dagen derpå møtte TV 2 Sporten en alt annet enn angrende Pål André Helland.

– Jeg har en unik evne til å havne i begivenhetenes sentrum. Det er ikke noe nytt. Jeg var forberedt og informert om at SMS'ene ville bli brukt i retten av begge parter på et vis. Utover det har jeg ikke så mange flere kommentarer. I en rettsak skal alt på bordet, så får retten avgjøre. Jeg pratet med Ivar Koteng og han visste at de kom. Det er greit det, vi er ikke uvenner vi, sier Helland til TV 2 Sporten.

Og legger til:

– Jeg tror alle skjønte at det ble gjort i affekt. Det skjedde en halvtime etter at vi ble informert om at Kåre fikk sparken, og hele spillergruppen var fryktelig uenig i det. Det som ble skrevet var vi prøvde å få dem gjeninnsatt som trenere. Alle som var involvert var ikke overrasket over det som stod i meldingen. Etter å ha sett gjennom meldingene så ser jeg at jeg var forbannet der og da, men livet går videre, og nå har vi et nytt trenerteam som jeg gleder meg til å jobbe under, sier han.

– Står inne for det jeg skrev

Helland bekrefter at han fremdeles står for det han skrev i tekstmeldingene til sin tidligere trener.

– Ja, jeg står for det jeg har skrevet hele veien. Det vet alle. Men det er et halvt år siden, og man kan ikke fokusere på det nå. Vi har rensket luften. Både jeg og spillergruppen var fryktelig uenig i avgjørelsen, og sa fra om det på vår måte. Men vi går selvsagt ikke for å velte styret nå. Livet går videre, og retten får seile sin egen gang og komme frem til den avgjørelsen retten mener er riktig, konkluderer han.

Han innrømmer at hadde et nært og svært godt forhold til Kåre Ingebrigtsen.

– Han ga meg gjennombruddet i Rosenborg og vil alltid ha en plass i hjertet mitt. I fotballen får man relasjoner på godt og vondt. Jeg håper at Kåre og Erik tar over et nytt lag etterhvert og får muligheten til å vise hvor gode trenere de er, fastslår han.

– I dag hatet jeg ham

Tirsdag gjennomførte Helland og lagkameratene en knallhard treningsøkt under Rosenborgs nye trener Eirik Horneland.

Helland har tro på at den tidligere Haugesund-treneren kan lede Rosenborg til suksess.

– I dag hatet jeg ham fordi han pushet meg så veldig på den fysiske testen. Men han virker flink og tydelig på hva de ønsker, og det er lett å forholde seg til. Han stiller tydelige krav, og det er noe vi ønsket. Vi gleder oss og tror dette blir veldig bra. Vi skal fortsatt være gjennomtrent, ekstreme i presset og gjenvinne ballen, og vi skal spille med intensitet offensivt og defensivt, oppsummerer RBK-profilen.