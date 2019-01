Reagerer på at Märtha Louise bruker kongelig tittel

Mange av verdens mektigste personer er denne uken samlet i Davos for å delta på World Economic Forum. På deltagerlista finner vi også prinsesse Märtha Louise.

Prinsessen sa fra seg sin kongelige tittel i 2002 slik at hun kunne starte sitt eget firma og være selvstendig næringsdrivende.

På Instagram har prinsessen selv lagt ut bildet av navneskiltet sitt fra World Economic Forum. Der blir hun omtalt som «Hennes Kongelige Høyhet, Märtha Louise». Det vekker oppsikt blant flere.

Reagerte umiddelbart

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier at han reagerte umiddelbart da han så bildet.

– Det forundrer meg at prinsesse Märtha Louise selv legger ut bildet med denne tittelen. Hun vet jo så inderlig vel at hun ikke lenger er Hennes Kongelige Høyhet. Den tittelen sa hun fra seg da hun ville starte eget firma og begynne som selvstendig næringsdrivende, sier Totland.

På kongehusets offisielle sider oppgis det kun at det er kronprins Haakon som er tilstede i Davos.

– Dette er et tydelig tegn på at prinsessen er der privat og i eget ærend. Ved Slottet er man ellers svært påpasselig med at prinsessen ikke lenger omtales som Hennes Kongelige Høyhet, sier Totland videre.

– Problematisk

Stortingsrepresentant for Venstre, Carl Erik Grimstad, har skrevet flere bøker om kongefamilien. Han sier til TV 2 at det er opp til Märtha Louise om hun ønsker å engasjere seg i norsk næringsliv, og at hun må få lov til å reise til Davos som hvilken som helst annen privatperson.

Men politikeren reagerer på blandingen mellom privatperson og kongelig.

PROBLEMATISK: Stortingsrepresentant for Venstre, Carl Erik Grimstad, mener det er problematisk dersom prinsessen blander rollen som privatperson og kongelig. Foto: Ruud, Vidar

– At hun fremstilles som Hennes Kongelige Høyhet og at det står The Royal Palace Norway på navneskiltet er noe helt annet. Jeg må ta forbehold om at dette er en feil, men det er mye som tyder på at hun inngår i en viss norsk sammenheng og dersom hun gjør det, er det ganske problematisk, sier Grimstad.

– Hva er det som er mest problematisk?

– Det er fordi hun ikke er en representant av det offisielle Norge, sier han.

– Hvilke fordeler kan det gi Märtha Louise å bære en slik tittel i Davos?

– I slike sammenhenger, hvor det er en rekke offentlige representanter til stede, så betyr de tre bokstavene H.K.H veldig mye. En kongelig tittel er en døråpner, men i dette tilfellet er hun ikke det, sier politikeren.