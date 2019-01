Saken oppdateres fortløpende.

Skandinaviske bidrag

I kategorien «beste orginalmusikk» er svenske Ludwig Göransson en av de nominerte, på grunn av arbeidet med Black Panther.

87 filmer ble vurdert i kategorien «Beste utenlandske film», og ni ble plukket ut til neste runde.

Allerede før dette kuttet, ble Norges Oscar-håp «Hva vil folk si» av Iram Haq fjernet.

Blant de skandinaviske landene var det bare Danmark som gikk videre til neste runde, med filmen «Den Skyldige» regissert av Gustav Möller.

Denne nådde ikke opp da bare fem noninasjoner stod igjen 22. januar.

En som fortsatt kan vinne, er Zain Al Rafeaa (14) fra Syria som bor i Hammersfest.

Han har hovedrollen i den allerede priselønnede filmen «Capernaum».

Øvrige nominasjoner:

Mannlig birolle:

Mahershala Ali – «Green Book»

Adam Driver – «BlacKkKlansman»

Sam Elliott – «A Star Is Born»

​Richard E. Grant – «Can You Ever Forgive Me?»

Sam Rockwell - «Vice»

Kvinnelig birolle:

Amy Adams – «Vice»

Marina De Tavira – «Roma»

Regina King – «If Beale Street Could Talk»

Emma Stone – «The Favourite»

​Rachel Weisz – «The Favourite»

Beste mannlig hovedrolle:

Christian Bale – «Vice»

Bradley Cooper – «A Star Is Born»

Willem Dafoe – «At Eternity’s Gate»

Rami Malek – «Bohemian Rhapsody»

​Viggo Mortensen – «Green Book»

Beste kvinnelige hovedrolle:

Yalitza Aparicio – «Roma»

Glenn Close – «The Wife»

Olivia Colemann – «The Favourite»

Lady Gaga – «A Star Is Born»

​Melissa McCarthy – «Can You Ever Forgive Me?»