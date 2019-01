Statens vegvesens kontrollører er vant til å se ganske mye, når de stiller seg opp og overvåker trafikken.

På denne årstiden er det blant annet mange som slurver med å skrape is og børste snø av bilen. En annen klassiker er manglende lastsikring. Mange kjører bare avgårde – og krysser fingre for at det skal gå bra.

I dag har Statens vegvesen region Vest hatt kontroll ved Toskartjønn på E134, utenfor Haugesund.

Og der kom de over en bilist som sannsynligvis hadde vært en snartur på byggvarehuset for å kjøpe planker. Men som kanskje ikke helt hadde tenkt gjennom hvordan han eller hun skulle få dem med seg hjem igjen...

Ble anmeldt

Her var det nemlig hverken snakk om å ha plankene på taket, eller i en tilhenger. Nei, de var i stedet puttet inn i selve bilen. Problemet var bare lengden... De stakk nemlig langt ut foran og på siden av bilen. Kontrollørene likte ikke det de så...

Kontroll 21/1, E134 ved #Toskartjørn. 1729 køyretøy. Dei fleste har alt i orden. 41 kontrollert nærmare. 3 avskilta pga manglande EU-kontroll. Mange vinka inn, og fekk ikkje køyre før dei hadde fjerna snø på panser og tak. 1 sjåfør anmeldt: bilen full av materialar og null sikt.

– 1 sjåfør anmeldt: Bilen full av materialer, og null sikt, skriver Vegvesenet i sin rapport.

Brooms bilekspert Benny Christensen har ikke noe problem med å skjønne den reaksjonen:

Treffer et menneske?

– Nei, dette ser ut som et skikkelig skrekkeksempel, skummelt at noen som faktisk har førerkort kan tro at dette er greit. Plankestabelen tar all sikt til høyre. Ja, ut fra dette bildet må de også lage en betydelig blindsone foran til høyre for bilen.

– Hva tror du skjer hvis disse plankene treffer en bil, en annen hindring eller til og med et menneske? Her er det åpenbart noen som ikke har tenkt seg om overhodet. Da er det kanskje også greit at det vanker en lærepenge her, sier Benny.

Måtte fjerne snø

I løpet av kontrollen passerte til sammen 1.729 kjøretøy. 41 av disse ble kontrollert nærmere. Foruten plankekjøringen, endte det med at tre biler ble avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll.

Og apropos is og snø: Mange biler ble vinket inn og fikk ikke kjøre videre før de hadde fjernet snø fra panser og tak.

