Tirsdag forklarte Rosenborgs styreleder Ivar Koteng seg om trenersparkingen av Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun.

Koteng sier at det er én ting han angrer på. Det handlet om måten Erik Hoftun fikk beskjed om at han var ferdig som assistentrener.

– Spillerutvalget var tydelige på at Kåre Ingebrigtsen skulle fortsette, og de prøvde å overbevise meg. Jeg sa at det ble ikke sånn. Så fikk jeg en melding fra Tove (Moe Dyrhaug) om at Hoftun hadde spurt om hva som skjer med dem. Jeg sa til Tove at juridisk sett burde hun vente, men jeg ba henne være ærlig. Hoftun er en venn, sier Koteng.

– Er det noe du angrer på?

– Kanskje det rådet jeg ga til Tove om å snakke sant. Men måten å sparke en trener på er etter mitt skjønn vanskelig å gjøre på en annen måte. Måten Erik ble håndtert på var kanskje ikke så veldig smart, innrømmer han.

Ga beskjed til Ingebrigtsen

​Koteng mener Kåre Ingebrigtsen fikk flere krav om bedre resultater på banen og om bedre ledelse forut for sparkingen av treneren.

Koteng refererte i sin forklaring i Sør-Trøndelag tingrett til flere møter før og i starten av sesongen 2018, der styrelederen mener manglende sportslig utvikling og ledelse var tema. Han refererte blant annet til et møte 8. mai, som Koteng kaller et «gult kort-møte».

– Møtet fant sted hjemme hos meg klokka 20, og da var jeg innstilt på ha en form for monolog. Hele budskapet var som følger: Slik skal vi ikke spille fotball. Fiks det, Kåre! sa Koteng om møtet, som skal ha vart i sju minutter.

Koteng betegnet møtet som det «skarpeste» han hadde hatt med Kåre Ingebrigtsen, men sa at det foregikk «under god stemning».

– Som lyn fra klar himmel

​Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun har saksøkt Rosenborg for å få kjent avskjedigelsen i juli 2018 ugyldig. De krever også et større pengebeløp.

Et sentralt spørsmål i rettssaken er hvilken oppfølging de to trenerne fikk fra ledelsen i klubben. Ingebrigtsen og Hoftun sa i sine forklaringer tidligere tirsdag at de ikke ble utfordret på manglende resultater og utvikling og at sparkingen derfor kom som lyn fra klar himmel.

