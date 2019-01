Én anmeldelse rullet opp giga-saken: – Han har levd et dobbeltliv

– Han har erkjent de faktiske forholdene, men erkjenner ikke straffskyld for alt. Det er her snakk om hvordan juridiske spørsmål tolkes, for eksempel hva som er en voldtekt, sier Lærum til TV 2.

Hun sier mannen i 20-årene har det svært vanskelig.

– Han har det tøft, for han vet han snart skal stå ansikt til ansikt med mange av sine ofre. Her må han svare på hvorfor han har oppført seg som han har gjort, sier hun.

Ifølge forsvareren har mannen etter at han ble pågrepet forstått rekkevidden av det han har gjort, og han har gått i behandling.

– Han har levd et dobbeltliv med jobb og et vanlig liv, og et annet liv på nett der han har begått disse forholdene, sier hun.

Lukkede dører

Bistandsadvokat Lundin har på vegne av de fornærmede i saken bedt om lukkede dører under rettsbehandlingen, men med mulighet for at pressen kan være til stede.

Dette har Nedre Romerike tingrett gått med på, av hensyn til de fornærmedes privatliv.

– Disse guttene er veldig redde for å bli identifisert og at andre kommer og hører på saken. Samtidig ser de behovet for at det offentlige rom får greie på saken, så de kan advare andre mot å havne i samme situasjon, sier Lundin.

De ti første tiltalepunktene vil behandles med vanlig bevisførsel. Deretter vil det bli en mer oppsummerende behandling av de øvrige punktene.

– Dette betyr at ikke alle de fornærmede trenger møte i retten og vitne, noe de er veldig glad for. Dette er snakk om unge personer, i en alder fra 10 til 22 år, som har blitt lokket og truet på en usedvanlig utspekulert måte. De synes det er en stor belastning, sier han.

De fornærmede er fra hele landet, samt Sverige og Danmark.

– Det er snakk om tusenvis av videoer og bilder, sier Lundin.

Det er satt av ni måneder til behandlingen av saken i Nedre Romerike tingrett.