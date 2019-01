Tirsdag formiddag presenterte Erna Solberg sin nye utvidede regjering.

En av de nye statsrådene er KrFs Dag Inge Ulstein, som blir ny utviklingsminister.

Like etter presentasjonen hadde VGTV et intervju på direkten med det som fremstod som den nye utviklingsministeren.

Det var imidlertidig ikke Ulstein som besvarte journalistens spørsmål, men heller komiker Thomas Teige fra NRK Satiriks.

Samtalen med dobbeltgjengeren

Det gikk derimot VG-reporteren Espen Breivik hus forbi, som gratulerte «statsråden» med sin nye post.

– Jo, takk for det. Det er en stor dag for meg, og det er en stor dag for Fremskrittspartiet. Det er en stor dag for KrF mener jeg selvfølgelig, sier dobbeltgjengeren.

Teige stilte opp i dress med en blomsterbukett i armene, og bar dermed en slående likhet med Ulstein.

I intervjuet sier den falske statsråden at det i mange år har vært en språkbruk og en politikk som har vært preget av fremmedfrykt.

– Jeg har fått denne statsrådsposten, og ser på det som min oppgave å gjøre Norge til en godhetsnasjon igjen, sier dobbeltgjengeren, og legger til:

EKTE VARE: Dette er den ekte Dag Inge Ulstein, som nå er en av KrFs nye statsråder. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi er et land med masse nestekjærlighet. Vi er et land som gang på gang viser at vi kan støtte de svakeste gjennom TV-aksjonen, og det skal vi fortsette med nå.

Ifølge Teige skal i tillegg KrF nå skal få slutt på at regjeringen bruker bistand som argumentasjon for å få på plass utleveringsavtaler, og at de i tillegg skal bekjempe fattigdom uten å gå på kompromiss med Fremskrittspartiet.

Om den ekte statsråden står bak noen av disse uttalelsene er heller usikkert.

– Veldig flaut

Til TV 2 sier VG-journalist Breivik at han tar det hele med godt humør.

– Jeg tar det med et smil, men det er jo veldig flaut når jeg har fulgt KrF i hele høst.

Breivik legger til at dette er god humor, og mener NRK Satiriks skal ha for at det var godt gjennomført.

– Det er hardt når det rammer deg selv, men det skal jo gå utover noen, sier Breivik.

Journalisten har selv vist klippet til den «ekte» Dag Inge Ulstein. Ifølge VG-reporteren syns Ulstein det var morsomt.

– Jeg stusset over at han hadde bergensdialekt, for Ulstein har jo sunnmørsdialekt. Men all min logikk tilsa at det måtte være han. Du hører jeg blir litt usikker, men vi holdt det gående. Det er bare veldig flaut, legger Breivik til.

Tar det med et smil

Også seksjonsleder i VGTV, Ingeløw Elise Kopperud, tar stuntet fra komikeren med et smil.

– Dette syns vi bare er gøy, og reporteren ble vel litt satt ut, sier Kopperud til TV 2.

VG har selv lagt ut klippet på sine sider.

– Det så jo veldig ekte ut, med blomster og KrF-button. Breivik tok det med et smil, og det gjør vi også, sier Kopperud.