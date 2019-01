Sør-Vest politidistrikt har tirsdag fått svar på DNA-analyser etter at en person ble funnet død i et ubebodd hus i Sandnes sentrum 17. januar.

Prøvene viser, slik politiet mistenkte etter å ha funnet ID-papirer på mannen, at avdøde er Ole Geir Hodne Viste. Navnet offentliggjøres i samråd med familien.

– Saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall, og politiet ønsker fortsatt tips i saken, skriver politiet i en pressemelding.

Var på Åsted Norge

Huset var ubebodd, og det ble gjennomført riving og renovering på stedet. Det var bygningsarbeidere som meldte fra om likfunnet.

Mannen ble funnet i forbindelse med riving av en vegg, ifølge TV 2s opplysninger. Ifølge politiet bar liket preg av å ha ligget der i flere år.

Den to etasjers høye murbygningen eies av kommunen og skal ha stått tom i sju-åtte år. Det skulle gjøres om til helsestasjon, men det er ikke kjent når renoveringsarbeidet startet. Av anbudsdokumentet fremgår det at fasaden på bygningen er verneverdig, noe som innebærer at alt arbeid har foregått innendørs.

VAR SAVNET: Slik var mannen etterlyst av Interpol. Foto: Interpol

Åsted Norge har ved flere anledninger omtalt forsvinningen til Hodne Viste. Siste livstegn fra 36-åringen var 16. juni 2015. Da ble telefonen hans registrert i Sandnes.

En drøy time senere ble et større pengebeløp belastet fra savnedes bankkort fra en minibankautomat i 7-eleven på Jernbaneveien i Stavanger. Han hadde da få kroner igjen på konto.

Betalte hos NSB

Senere på ettermiddagen observerte et vitne den nå avdøde mannen. Vitnet stod selv ved Narvesen, som ligger i tilknytning til jernbanestasjonen.

Ole Geir Hodne Viste hadde en eller flere søppelsekker med seg og var sammen med en mann som var litt lavere enn han selv.

PÅ STEDET: Politiets krimteknikere var raskt på plass etter at bygningsarbeidere varslet om likfunnet. Foto: NTB scanpix

Klokken 23.12 ble bankkortet til Hodne Viste belastet for leie av en oppbevaringsboks inne på lokalene til NSB i Stavanger.

Sporene etter 36-åringen sluttet helt 18. juni 2015. Tre og et halvt år senere ble han altså funnet død i et ubebodd hus i Sandnes sentrum.