Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United til sju strake seirer etter at han tok over for José Mourinho for én måned siden.

Kristiansunderen er lånt ut fra Molde for resten av Premier League-sesongen, men har ikke lagt skjul på at han ønsker seg Manchester United-jobben permanent.

Ander Herrera har fått seg et løft under Solskjær, og til klubbens nettsider forteller baskeren hva han og resten av Manchester United-spillerne har fått beskjed om.

– Siden første dag har budskapet hans vært veldig klart: «Dette er Manchester United, og dere må bevise hvorfor dere er Manchester United-spillere», sier han.

Ander Herrera. Foto: Eddie Keogh

– Han har bedt oss om å vise det, og at vi skal ønske å ha ballen, selv i vanskelige situasjoner. Det synes jeg vi har gjort. Ta Newcastle-kampen som et eksempel. Der er det virkelig vanskelig atmosfære og de venter på at United skal komme hele året, så de kan slå oss, men jeg synes laget sto veldig godt imot i andreomgang, fortsetter den tidligere Athletic-spilleren.

I seiersrekken på sju kamper er Reading slått ut av FA-cupen. Arsenal på bortebane venter i FA-cupens fjerde runde fredag kveld.

Roser tilnærmingen

Herrera roser Solskjærs tilnærming etter at han kom inn i desember.

– Den har vært veldig god. Alle er glade, og han har fått inn mye positivitet i laget. Han vet hva Manchester United står for og han ønsker at spillerne skal gjøre det samme. Vi har sju seirer på rad, så vi kan ikke be om det, men vi må være edruelige, for vi er bare i midten av sesongen med mange kamper igjen å spille og et veldig tøft program i februar, sier Ander Herrera.

Solskjærs forgjenger, José Mourinho, ble beskyldt for både defensiv og kjedelig fotball. Under Solskjær har det også løsnet foran mål.

– Angriperne våre liker virkelig godt å spille nærmere motstanderens 16-meter. Vi skaper mange sjanser og vi er det førende laget i alle kamper. Dette er bare sju kamper, så vi kan ikke ta av, fortsette å vinne og prestere som vi gjør nå. Jeg tror det kommer tøffe øyeblikk og kamper, så vi får se hvordan laget reagerer og kjemper mot omstendighetene, sier Herrera.

Manchester United er fortsatt på sjetteplass, men nå er det bare tre poeng opp til Chelsea på fjerdeplass. Femteplasserte Arsenal er foran United på målforskjell. Neste måned spilles det første av to oppgjør mot Paris Saint-Germain for Manchester United i åttedelsfinalen i Champions League.