Landslagslege Thomas Torgalsen (63) forteller til TV 2 at Bjarte Myrhol har fått en ilke, som er et stykke med hard hud, under høyre fotsåle.

– Den har blitt presset under huden, som har skapt smerte og irritasjon rundt det området av foten.

Blir behandlet hos lege

Mandag hadde Myrhol sin første behandling, hvor de pirket vekk den harde huden som var irritert. I dag har Myrhol igjen vært inne hos legen, hvor de har fjernet mer av den harde huden rundt. Behandlingen skal lette på trykket under foten, men det vil fortsatt være smerten som kan påvirke linjespilleren til Norge.

– Hvordan vil dette leges?

– Det er ro og hvile, men det passer veldig dårlig når vi skal ha en avgjørende kamp i VM i håndball. Det er mulig å spille med denne skaden, men det er vondt.

Ikke et tema å stå over

Landslagskapteinen selv blir overrasket hvis han ikke deltar i onsdagens kamp mot Ungarn, men redd for å miste noen prosent innsats.

– Det gjør veldig vondt når jeg løper, og smertene kan gjøre at jeg kanskje mister litt fokus på å levere, sier Myrhol.

– Hvordan går det med deg nå?

– Det var mye bedre i natt, men det hovner opp etter kampene og da er det vondt.

Onsdag er den skjebnesvangre kampen mot Ungarn og linjespilleren er klar på at Norge skal gjøre jobben i den kampen, men tirsdag skal Myrhol ligge med benet høyt.

– Landslagskapteinen skal spille i morgen?

– Ja, det tror jeg ikke er et tema. Det ville overrasket meg veldig hvis jeg ikke spiller den kampen.

Norge er på vei mot en semifinale i Herning. For å komme dit trenger Norge en seier i onsdagens kamp mot Ungarn, men de trenger også at Danmark gjør sitt og kommer ut av kampen mot Sverige med poeng.