Bombefly styrtet under landing i Murmansk-området

Det var et fly av denne typen som krasjlandet tirsdag. En Tupolev Tu-22M3-fly. Bildet er hentet fra en video publisert av det russiske forsvaret i 2016. Foto: AFP PHOTO / RUSSIAN DEFENCE MINISTR

Et russisk Tupolev-22M3 bombefly har styrtet under landing på Olenja-basen sør for Murmansk, melder russiske TASS.