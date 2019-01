Gi meg en trønder

Denne makteliten blir større, men den blir mer lukket.

Dette har gjort meg overbevist om at den beste måten å hindre at eliten blir for lukket, allerede finnes i Grunnloven. Det er Stortinget.

Prosessen for å sende folk til dit krever lokal forankring. Det er kun folk i Troms som bestemmer hvem som representerer Troms på Stortinget.

Man trenger ikke et godkjentstempel fra hovedstaden.

I blant kan det være en fryd å følge debattene i stortingssalen. Å høre viktige saker bli diskutert med hele Norges mangfold av dialekter, er betryggende. Det er et uttrykk for at alle kan bli hørt.

I regjeringen finnes det ingen regler om mangfold. Statsministeren bestemmer. Da må hun være bevisst på at laget hennes består av ulike folk.

Jeg er sikker på at det er en fordel for Norge at, for å velge et lokalt eksempel, en person som Monica Mæland er i regjering. Rett nok er hun veldig elite, med lang fartstid i Høyre. Hennes fremste politiske erfaring er likevel fra lokalpolitikken i Bergen, der hun var byrådsleder i ti år.

Hun vet hvordan det er å styre en kommune. Hun vet hvordan det er å sitte 50 mil unna hovedstaden og forsøke å påvirke politikken.

Linda Hofstad Helleland, som attpåtil er gift med Høyres parlamentariske leder, har absolutt medlemskort i eliten. Det hadde også Børge Brende og Per Sandberg, to som tidligere har forlatt regjeringen.

Men i tillegg til elitebakgrunn, hadde de trønderbakgrunn. Det er verdt noe.

Trøndelag har mange problemer, det vet jeg, men bergensere har ikke det beste utgangspunktet for å forstå problemene eller finne løsningene. Verken jeg eller Erna Solberg.