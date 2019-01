Torsdag formiddag sist uke ble en 25 år gammel kvinne knivstukket da hun skulle betale i kassa på Kiwi i Møllergata i Oslo.

Dagen etter varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om at saken var overført til dem, og at de anså det å være en terrorhandling.

De understreket også at kvinnen virket å være et helt tilfeldig offer.

Mannens forsvarer, Ola Lunde, gikk først ut og sa at mannen hadde gjort det klart at han ønsket å gjennomføre en terrorhandling på norsk jord. Han ba derfor om at mannen skulle varetektsfengslet, noe han lørdag ble, i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Ikke terror

Tirsdag har derimot Lunde snudd i sin oppfatning.

– Jeg har nå snakket lenge med min klient. Han sier at han aldri hadde noen plan om å begå en terrorhandling, og at denne situasjonen oppsto fordi han var i svært dårlig forfatning da det skjedde, sier han til TV 2.

Han oppfatter mannen å være mer oppegående tirsdag enn da han først møtte ham.

– Min klient har bedt meg understreke at han aldri ønsket å begå terror. Han kom til Norge på en helt ordinær ferietur, sier han.

PST jobber fremdeles med saken.

– Vi er tidlig i etterforskningen og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før vi har noe nytt, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til TV 2.

PST-sjef Benedicte Bjørnland gikk sist uke ut og sa ingenting tydet på at det var flere personer involvert i hendelsen.

Erkjenner straffskyld

Den siktede mannen er i 20-årene og opprinnelig fra Russland. Han kom til Norge via Sverige samme dag som knivstikkingen, torsdag.

– Han erkjenner straffskyld og at han begikk handlingen. Under det første avhøre av ham like etter hendelsen kom det fram en del ting rundt terrorplanlegging som han ikke lenger står for. Han selv sier det ble slik fordi han var i svært dårlig forfatning, og han burde nok hatt en forsvarer til stede under dette avhøret, sier Lunde.

Mannen er under observasjon av lege i fengselet.

Den 25 år gamle kvinnen er utenfor livsfare. Hun ble kritisk skadd og lå i koma etter hendelsen, men kom i helgen ut av koma.

– Hun er ved bevissthet, men er svært sliten, sier kvinnens bror til TV 2 tirsdag.