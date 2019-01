I det statsminister Erna Solberg presenterte sin utvidede regjering på Slottsplassen like etter klokken 11 tirsdag formiddag, kom en lang rekke med rødkledde kvinner gående.

De var utkledd som karakterer fra den amerikanske TV-serien The Handmaid's Tale, hvor kvinner blir fremstilt som fødemaskiner.

Demonstrasjonen var knyttet mot abortdebatten som har rast i landet den siste tiden.

– Ikke greit

Blant kvinnene som deltok fant vi komiker Sigrid Bonde Tusvik.

– Jeg er her for å vise ansikt, og at vi ikke synes det er greit å få KrF med sin kristenkonservative leder inn i regjering, sier Bonde Tusvik til TV 2.

Komikeren forteller at hun reagerer på at KrF har retten til å blokkere viktige spørsmål rundt kvinners reproduktive helse.

– Jeg reagerer også på at de fleste i både stortinget og samfunnet mener at man skal ha rett til tidlig ultralyd, noe Ropstad ikke mener. KrF sine utspill om homofile og hans familiepolitikk er ekstrem kristenkonservativ, sier Bonde Tusvik videre.

– Slitsomt som kvinne

Komikeren reagerer på at kvinners rettigheter forkludres med nå som KrF går inn i regjering.

– Det er alltid kvinners rettigheter som går tilbake når kristenkonservative får makten. Det er slitsomt, sier hun.

Demonstrantene ble vist bort av politiet, og var nødt til å holde seg på god avstand fra Erna Solberg og resten av regjeringen. Sigrid Bonde Tusvik er imidlertid sikker på at de blir hørt.

– Jeg er helt sikker på at de har oppfattet at flere er imot deres store regjering. Dette er en meget spesiell regjering, og jeg synes det er rart at vi går så mange hakk tilbake på kvinners rettigheter i 2019, sier hun.

– Merkelig

Komikeren reagerer særlig på at statsminister Erna Solberg godtar at kvinners rettigheter forkludres med.

– Jeg går i klikk i kronikk stadig vekk på Erna, og det er rart at man skal kreve at en kvinne skal kjempe for kvinners rettigheter. I verdens mest likestilte land, så er det merkelig at hun har lyst å bli såpass uvenn med så mange kvinner. Jeg reagerer også på at hun har lyst å lage en såpass konservativ regjering som hun nå gjør, kun for å fortsette sitte på makten, sier Sigrid Bonde Tusvik til TV 2.