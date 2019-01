Assistenttrener Erik Hoftun fikk sparken sammen med Kåre Ingebrigtsen 19. juli i fjor.

Han forteller at beskjeden kom som lyn fra klar himmel.

– Morgenen etterpå leste jeg et intervju med Nils Arne Eggen i Adressa. Han gikk ut og støttet sparkingen. Han var kritisk til utviklingen under Kåre og meg og det vi gjorde på under trening, forteller Hoftun.

Avisintervjuet opprørte ham.

– Nils Arne Eggen hadde vært vår samtalepartner gjennom fire år som trener i Rosenborg. Jeg var utrolig skuffet og såret da jeg leste det. Det var som å få en dolk i ryggen, sier Hoftun.

Han ringte Nils Arne Eggen den morgenen.

– Under den samtalen kommer det fram at Rune og Ivar har vært hos han tre dager før og hvor Rune Bratseth har med en lang liste med punkter på hvorfor vi må gå. Bratseth korsfester oss og skal ha Nils Arnes velsignelse, sier Hoftun



Saken oppdateres!