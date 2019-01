I dag piratkopieres alt fra vaskepulver til barneleker, og fenomenet er blitt et samfunnsproblem. CEO i Camo Analytics, Raman Bhatnagar, har vært med på å utvikle spektrometret som skal hjelpe forbrukere med å skille mellom falske og ekte varer.

– Spektrometret er et avansert instrument som sender ut strålinger, og som klarer å identifisere det som blir bestrålt. Det er ikke mange år til vi har spektrometret på vanlig mobilkamera, sier Bhatnagar til God morgen Norge.

Innhold i vinflasker

Det er ikke kun luksusvarer som piratkopieres lenger. Mat- og drikkevarer er blant kategoriene som blir utsatt for det. En vinflaske som ser ut til å være ekte, trenger ikke nødvendigvis å være det. En dyr vin kan vise seg å være utblandet med en billigere variant.

– Når den femte flasken kommer på bordet under en fin middagskveld, så er de færreste av oss i stand til å skille mellom en dyr Amarone og en billig Barolo, sier Bhatnagar.

Tanken er at man i fremtiden kan bruke mobilen sin til å for eksempel undersøke innholdet i vinflasker, for å avdekke hvorvidt innholdet er tilsvarende det etiketten sier det skal være.

Stort problem

Piratkopiering er et stort globalt problem. Seniorrådgiver i Patenstyret, Hedvig Bengston, forteller at rundt fem prosent av alle varer som importeres til EU, er piratkopier. Varene tilsvarer en verdi på nesten 800 milliarder kroner i året.

SPEKTROMETER: Her er spektrometret Raman Bhatnagar viste frem i studio tirsdag. Foto: Camo Analytics.

– Det er dokumentert at det er organiserte kriminelle som står bak størsteparten av handelen med piratkopier, og de tjener enorme summer på dette her. Så når man kjøper en piratkopi, så støtter man potensielt oppom organiserte kriminelle, sier Bengston.

Dessuten medfører piratkopierte varer en risiko knyttet til helse og sikkerhet, da gjeldende sikkerhetsstandarder ikke er fulgt. Det er ikke uvanlig at piratkopierte elektroniske produkter, som mobiltelefoner, begynner å brenne eller eksploderer. Bengston poengterer at man trenger løsninger for å bekjempe problemet.

– Jeg synes jo dette er veldig spennende, det må jeg virkelig si. Det at deres firma forsker frem denne teknologien, viser jo at andre enn myndighetene ser at piratkopiering er et stort problem, sier hun.