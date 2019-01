Gjennom Zuccarellostiftelsen, etablert i februar 2016, deler «Zucca» nå ut 25 komplette draktsett til klubbene Braatt Hockey og Harstad Ishockeyklubb.

Det er klubber i henholdsvis Kristiansund og Harstad, to fylker som ikke akkurat kjent for sterke hockey-miljøer, som får gavene.

– For meg er det viktig at ishockey skal få vokse og spre seg til hele landet, og derfor var jeg fast bestemt på at dette utstyret skulle gå til små-klubber der områder fra hockeyen har et kjempepotensial til å vokse. Da passer det midt i blinken med disse klubbene, sier Mats Zuccarello i en pressemelding.

– Beste verktøyet for inkludering

Zucca-stiftelsen har mottatt hockeysettene som en gave fra fagforeningen National Hcokey League Player's Accociation (NHLPA).

Siden 2016 har Zuccarellos stiftelse støttet 1500 barn over hele landet på tvers av flere idretter. «Idretten skal være for alle», er mottoet.

– Norge er et vinterland, men ishockey har fortsatt et stort vekstpotensial. Det betyr masse for meg å kunne bidra til å gjøre ishockey mer tilgjengelig for barn. Idrett hjelper å bygge identitet, selvtillit og det å bli en del av et fellesskap. Idrett er det beste verktøyet for inkludering av barn, sier Zuccarello.

I Harstad Ishockeyklubb er man strålende fornøyd med gaven.

– For en helt ny klubb som oss utgjør denne gaven et stort løft, sier leder Ludvig Forthun i Harstad Ishockeyklubb.