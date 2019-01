Disse sponsoravtalene angrer toppbloggerne på

Sponsede innlegg er et omdiskutert tema i influencer- og bloggbransjen. Det er inntekter de er avhengige av for å leve av influenceryrket, men tråkker man feil, kan det raskt få konsekvenser.

Det har flere av dagens toppbloggere fått erfare.

Med større bevissthet og kunnskap rundt temaet, innrømmer flere av landets profilerte bloggere at de selv har gått på limpinnen og angrer.

Har endret mening

Toppblogger og bokdebutant Isabel Raad (24) er en av dem.

I løpet av bloggkarrieren har 24-åringen flere ganger skrevet om kosmetiske operasjoner og inngrep hun har vært gjennom, men i fjor tok hun et standpunkt om å ta avstand til praksisen.

Til TV 2 sier Raad at hun har blitt veldig selektiv på hvilke sponsoravtaler hun takker ja til, og at hun må kunne stå inne for dem, men at hun likevel angrer på én.

– Jeg har reklamert for «fillers» tidligere. Det er vel kanskje to-tre år siden nå, men det kunne jeg aldri ha gjort igjen, sier hun og legger til:

– Årsaken er at jeg har forstått at man ikke bør påvirke folk på den måten, samt at jeg har skjønt hvor stor påvirkningskraft jeg faktisk har, forteller Raad.

– Fikk så fletta fløy

Marna Haugen Burøe (38), også kjent som Komikerfrue, sier hun tar avstand fra alle sponsoravtaler som innebærer å ta noen form for piller eller medikamenter.

– Jeg gjør ingenting innvortes. Piller og slikt, det holder jeg meg unna, sier hun kontant.

38-åringen innrømmer at hun har brent seg på det tidligere.

– Én gang. Det var egentlig ganske uskyldig, for det var trantabletter eller noe sånt, men da fikk jeg så fletta fløy av leserne, så det gjør jeg aldri igjen, sier Haugen.

– Ikke helt troverdig

Kristin Gjelsvik (32) og forloveden Dennis Poppe (27) innrømmer også å ha gjort noen feiltrinn tidlig i karrieren, men at de har lært av dem.

For Gjelsvik er det spesielt én avtale hun trekker frem som en fiasko.

– Jeg har vel reklamert for hårextentions en gang, og det var ikke helt troverdig, sier hun og rynker på nesen.

– Det tror jeg at jeg fikk 3000 kroner for, så det har jo skjedd noe siden den gang. Det var ikke helt meg, sier Kristin Gjelsvik.

Vil være gode forbilder

Paret, som snart skal bli førstegangsforeldre, har noen tommelfingerregler for hvilke avtaler de inngår.