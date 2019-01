I oktober gikk politiet i den engelske byen Blackpool ut med en etterlysning som tok fullstendig av i sosiale medier.

Den uheldige tyven fikk nok mer oppmerksomhet enn han hadde håpet da han stjal en jakke, en mobiltelefon og en lommebok fra en restaurant.

Med et bilde fra et overvåkingskamera i noe dårlig kvalitet, ble mannen politiet ettersøkte verdenskjent som David Schwimmers dobbeltgjenger.

Men er de egentlig så fryktelig like?

Samme måned ble mannen identifisert av politiet, men glimtet med sitt fravær da han i forrige måned skulle møte i retten.

Arrestert

Nå skal tyven, identifisert som Abdulah Husseini (36), ha blitt pågrepet av politiet, meldte BBC mandag denne uken.

36-åringen ble ifølge nettstedet arrestert i Wimbledon i sørvest-London, og sitter nå i politiets varetekt.

Politiet i Blackpool gikk ut med dette bildet (t.h) av Husseini etter tyveriet. David Schwimmers parodi (t.v) er slående likt.

– Det var ikke meg

Etter at overvåkingsbildet av Husseini ble spredt på Internett, fattet også Schwimmer selv interesse for saken. Skuespilleren publiserte et innlegg på Facebook og Twitter der han hevdet å være i New York på tidspunktet tyveriet fant sted.

I innlegget la han ved en video, hvor han bærer en kasse øl forbi et overvåkingskamera, og titter skyldig opp mot linsen.

«Politioffiserer, jeg lover at det ikke var meg. Som dere kan se så var jeg i New York. Til det hardtarbeidende politiet i Blackpool, lykke til med etterforskningen», skrev i teksten.

