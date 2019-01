– Jeg skulle gjerne hatt ansvaret for likestillingspolitikken

Morten Edvardsen i nettverket Skeive Senterpartister uttalte til NTB mandag at det er skremmende signaler at Ropstad «fritas» for oppgaver.

– «Homo» er fortsatt et skjellsord i skolegården. Det sender et skremmende signal hvis den kommende barne- og familieministeren må fritas for ansvaret for antidiskriminering og likestilling av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, sier Edvardsen.

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne har også reagert. På Facebook spør han hva slags familieminister vi får, dersom denne ikke stolt kan gå i Pride-parade og stå for en inkluderende homopolitikk.