Russland slapp ny utestengelse av WADA

Idrettspresident Tom Tvedt sier dette om avgjørelsen i en pressemelding:

– Erfaringene så langt har vist at det er all mulig grunn til å være skeptisk, da russiske myndigheters samarbeidsvilje så langt har vært under enhver kritikk. Tiden vil vise hvorvidt informasjonen som er hentet ut fra det tidligere Moskva- laboratoriet er fullstendige og ikke manipulert, sier idrettspresident Tom Tvedt og legger til:

– Dersom det foreligger bevis på positive dopingprøver, må dette få konsekvenser for RUSADA, russisk idrett og de utøverne dette måtte gjelde. Vi står på de rene utøverne sin side, ikke juksemakerne. Vi forventer saksgangen for analyse av dataene går raskt. Alle må vite at utøvere som stiller til start faktisk konkurrerer på like vilkår, sier Tvedt.

Foranledningen for WADA-beslutningen

Bakgrunnen for denne nye beslutningen fra WADA er utviklingen i den årelange dopingsaken etter det som skjedde 20. september i fjor.

20. september 2018 bestemte nemlig WADA seg for å gjeninnsette RUSADA, og på den måten ønske Russland tilbake i varmen i internasjonal idrett, etter å ha vært utestengt siden november 2015.

Gjeninnsettelsen kom imidlertid med noen krav, blant annet:

Gi WADA tilgang til den beryktede «LIMS-databasen» – en database fra laboratoriet i Moskva over resultater fra flere tusen dopingprøver mellom januar 2012 og august 2015 - før 31. desember 2018

Poenget med det siste kravet er å omsider kunne legge frem håndfaste bevis på hvem som har dopet seg og hvordan, og deretter få vedkommende dømt. For selv om indisiene på doping har vært overveldende, har de aller fleste av de anklagede russerne kommet seg unna domfellelser - stort sett på grunn av mangel på fellende bevis. Ved å få tilgang til denne LIMS-databasen er håpet at man en gang for alle kan få avgjort hvem som har jukset og ikke.

Nøkkelen for å forstå WADAs beslutning tirsdag handler om at Russland ikke ga WADA den tilgangen de var lovet før 31. desember 2018. Denne tilgangen ble først gitt 18 dager senere.

WADA-president Sir Craig Reedie har tidligere uttalt at Russland ville bli utestengt på ny om ikke kravene ble oppfylt.

Det neste steget for WADA, etter omsider å ha fått tak i LIMS-databasen, er å verifisere at informasjonen der er ekte og ikke forfalsker og/eller fjernet. Dette er ventet å kunne ta minst et par måneder.

WADAs egen utøverkomité tok tidligere i januar til orde for at Russland måtte straffes for ikke å ha oppfylt kravene. Antidoping Norge er et av mange nasjonale antidopingbyråer som har vært kritisk til at Russland fikk utvidet fristen for å gi tilgang til Moskva-laboratoriet.