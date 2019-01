Bønder drapstrues og trakasseres av militante veganere

– Noen bør holde deg fast og voldta deg samtidig som dine barn ser på. Dyreplager. Vi ses.

Dette er en av truslene som den svenske bonden «Karin» har mottatt fra dyrevernsaktivister.

De tre siste årene er det begått minst 200 kriminelle handlinger mot svenske bønder, viser en kartlegging utført av Göteborgs-Posten.

De er utsatt for ildspåsettelser, innbrudd, telefonterror, tyveri, mishandling og grove drapstrusler.

«Karin» tør ikke å stå frem åpent og fortelle om truslene. Av 32 bønder som er intervjuet av den svenske avisen, er det bare rundt en tredel som står frem med fullt navn.

– Dette er en av de største truslene mot svenske bønder, og er ikke bare et enormt problem for dem som rammes, men for hele Sverige, sier Palle Borgström, som leder den svenske bondeorganisasjonen Lantbrukarnas riksförbund.

Brennmerkes i solidaritet

Han er skremt over avsløringene som viser hvordan militante veganere trakasserer melkebønder, hesteeiere, sauebønder og eggprodusenter.

Tidligere var det i all hovedsak pelsdyrbransjen som ble rammet av aksjonister.

– Vi kjenner ikke til at dyrevernere har gått så langt her i landet. Det vi ser er at temperaturen i debatter og ordbruk generelt har blitt tøffere spesielt når det gjelder ulv, pelsdyrnæringen og tematikken rundt egg fra frittgående høns kontra burhøns, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til TV 2.

Ved å brennmerkes med tallet 269, viser man solidaritet med dyrene. Foto: Facebook

Lederen i Bondelaget legger til at alt dyrehold i norsk matproduksjon skal følge norske lover og regler for å sikre god dyrevelferd for dyra, og trygg mat til forbruker.

Göteborgs-Posten har sett nærmere på aktivister i Vest-Sverige som omtales som «fanatiske veganere».

I dette miljøet likestilles alle former for dyrehold med afrikansk slaveri og jødeutryddelsen, ifølge Göteborgs-Posten.

– Dyrevernsaktivister brennmerkes i solidaritet med hvert eneste dyr som myrdes for «mat». Denne offentlige handlingen skal bidra til å sette søkelys på smerten og lidelsen som milliarder av dyr påføres av oss mennesker. Dyr føler smerte som oss, er budskapet i en video der aktivister brennmerkes i Stockholm.

Organisasjonen som postet denne videoen på sosiale medier, startet under metoo-kampanjen en egen kampanje, der inseminerte melkekyr og griser ble omtalt som voldtektsofre.

Flere av de ledende aktivistene har også spredt venstreekstreme synspunkter og hyllet Nord-Korea, kommunisme og Josef Stalin, skriver avisen.