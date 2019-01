I perioden 1. januar 2015 til 15. februar 2015 i Sarpsborg forledet faren flere banker til å utbetale seg lån på til sammen 386.000 kroner ved å utgi seg for å være sønnen på 29 år.

Tilsto i e-post

I en e-post sendt til sønnen i februar 2016 tilstår faren at han har misbrukt sønnens identitet og hans kredittkort.

Faren hevdet i e-posten at han hadde betjent lånene, men at han nå ikke lenger var i en situasjon at han klarte dette etter at han brakk ryggen og ble sykemeldt.

Totalt tok faren opp 15 lån i sønnens navn. Dette gjorde han ved å misbruke sønnens nettbankbrikke og passord.

Sønnen ble gjort oppmerksom på to av låneforholdene da en kreditor tok kontakt med ham. Han utførte derfor en kredittsjekk på seg selv, og avdekket da ytterligere låneforhold han var uvitende om, ifølge dommen.

– Presset situasjon

I sin politiforklaring fortalte faren at han kom i en presset situasjon, også fordi han ble sykemeldt, og at han tok opp nye lån for å betjene de gamle lånene og at saken på denne måten eskalerte.

Saken kom først opp i Sarpsborg tingrett i juni 2016. Der ble tiltalte dømt til ubetinget fengsel i fem måneder. Faren anket saken til lagmannsretten.

Lagmannsretten fant i likhet med tingretten at det var skjerpende at tiltalte hadde misbrukt den tilliten han fikk av sin sønn hvor han fikk tilgang til kontoen hans og nettbankbrikke for å administrere sønnens utleieforhold, da sønnen bodde på en annen kant av landet.

Fordi det har gått lang tid siden lovbruddet fant sted, fant lagmannsretten etter en samlet vurdering at en passende straff var 90 dagers fengsel.