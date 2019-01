– Jeg trodde han køddet

– Hva skjedde etter møtet?

– Jeg ble stående utenfor og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Jeg prøvde å ringe Hege, men hun svarte ikke. Så ringte Stig Inge, og han sa han ikke hadde vært en del av det her. Men jeg kjente at jeg orket ikke prate med han heller, så jeg la på. Deretter kjørte jeg rundt og fortsatte å ringe fruen. Så ringte jeg Erik, men han trodde meg ikke. Jeg måtte si det til han tre ganger før han trodde meg. Han ba meg komme til Lerkendal, og jeg tenkte at jeg ikke kunne dra hjem, for om jeg hadde sagt det til Hege mens vi hadde besøk, så hadde hun besvimt. Så jeg dro til Lerkendal, sier Ingebrigtsen.

– Ønsket å ha et nært forhold til mine spillere

​Spillerne var også sjokkerte over trenersparkingen.

– Jeg fikk masse tekstmeldinger fra spillere som var forferdet. De skulle ha en sosial sammenkomst den kvelden, men de havnet vel til slutt i garderoben på Lerkendal og prøvde å få oss gjeninnsatt, sier Ingebrigtsen.

53-åringen hadde et tett forhold til spillergruppen.

– Vi brukte mye tid på å analysere kamper. Hver dag hadde vi et møte med det medisinske apparatet. Vi brukte mye tid på planlegging av treningsøktene. Så spiste vi frokost på brakka før vi jobbet med det fotballmessige. Vi brukte mye tid på samtaler med spillerne. Jeg ønsket å ha et nært forhold til mine spillere. Om Nicklas Bendtner hadde fått kjærlighetssorg, ville jeg at han skulle komme til meg, sier han.

Ser «aldri» styremedlemmene på trening

​Ingebrigtsen fortalte en rekke detaljer om det indre livet i Rosenborg. Han fortalte at Stig Inge Bjørnebye ikke ser spesielt mye fotball, og at styremedlemmene svært sjeldent viser seg.

– I RBK-sammenheng har jeg truffet Rune Bratseth på de fire treningene han er på i året. I løpet av mine fire år har jeg truffet Vegard Heggem én gang på trening, men jeg har aldri sett Fredrik Winsnes, sier han.

Ingebrigtsen kom med forslag til spillere klubben burde kjøpe. Rune Bratseth ville ha flere spillere som Marek Sapara, men forslagene til Ingebrigtsen ble avvist.

Ifølge Ingebrigtsen hendte det at klubben handlet mot hans ønsker. Ingebrigtsen mente Mads Reginiussen ble for dyr, men klubben fortsatte å forhandle med Ranheim. Ingebrigtsen ønsket også Vegard Forren, men opplevde at andre personer i klubben ikke var like begeistret.