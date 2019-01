Den egyptiske talkshow-verten er dømt for å «fremme homoseksualitet» og for «forakt for religion».

Det avgjorde en rettssal i den egyptiske byen Giza på søndag, melder Independent.

– Egypt og dessverre en rekke andre land sender et dypt problematisk signal om at menneskerettighetene ikke gjelder for alle, sier Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International Norge til TV 2.

Advokat Samir Sabry, som kjørte saken mot al-Gheiti, uttaler til Egypt Independent at spørsmål rundt homoseksuell livsstil ikke burde kringkastes via satellitt eller andre medier.

I tillegg til fengselsstraff dømmes al-Gheiti til å betale en bot på 3000 egyptiske pund, noe som tilsvarer i underkant av 2000 norske kroner.

Han settes også under overvåkning etter at dommen er sonet ferdig.

Kontroversiell TV-vert

Ifølge CNN er al-Gheiti ingen støttespiller for LGBT-bevegelsen. Han har tvert imot uttalt seg mot homofiles rettigheter ved flere anledninger, skriver nyhetskanalen.​

Intervjuet han nå må sone for ble sendt i programmet «Wake Up» i august i fjor. Her snakket en anonymisert mann om homoseksualitet, sitt liv som sexarbeider og om sitt forhold til en annen mann.

Det ble ikke tatt godt imot av myndighetene i Egypt.

I kjølvannet av intervjuet ble LTC TV, kanalen som sendte programmet, stengt ned i to uker på grunn av det som omtales som «profesjonelle brudd», skriver AFP.

– Strider mot menneskerettighetene

I Egypt er homofili teknisk sett lovlig og det nevnes heller ikke i landets lovverk.

På tross av dette opplever til stadighet LGBT-personer sanksjoner fra myndighetene. Ifølge CNN er det ikke uvanlig at homofile i landet arresteres og siktes med begrunnelser som pornografi, prostitusjon eller utskeielser.

Også Amnesty hører jevnlig om lignende saker, og antallet har økt etter at et regnbueflagg ble veivet på en konsert i landets hovedstad Kairo i 2017.

Menneskerettighetsorganisasjonen reagerer sterkt på dommen, og på forfølgelse av mennesker på bakgrunn av antatt kjønnsidentitet og seksuell legning.

– Dette er klart i strid med forbudet mot diskriminering i menneskerettighetskonvensjonene, sier hun.