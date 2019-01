​Ifølge flere amerikanske medier kan ekteparet Stoll motta en bot på rundt 6.800 kroner etter å ha reddet flere hjorter fra å drukne.

TV 2 har vært i kontakt med paret som vet at vi skriver om historien deres.

Livstruende kald

John og kona Terri så fem hjort som hadde gått gjennom isen i Pennsylvania. Med litt hjelp fra andre i nærheten, samt brannvesenet, prøvde de å redde dyrene.

De skal ha klart å redde to av hjortene, en kom seg opp på egenhånd, den ene døde og sistemann var så nedkjølt at de tok den med hjem for å tine den opp.

Videoer av John som kjører hjorten hjem til seg selv, for så å lage en en liten seng har nå gått viralt på Facebook.

– Jeg skal bare varme ham opp hjemme hos meg, så skal han få gå, sier amerikaneren i den ene av videoene som har gått verden rundt.

I den aktuelle videoen kan du se at han har ryddet plass til hjorten i bagasjerommet.

Dyrebeskyttelsesorganisasjonen i området fikk nyss om dette, og ga beskjed til familien at de kunne risikere å få en bot på flere tusen kroner, fordi det ikke er lov å ta med seg ville dyr hjem.

Får støtte fra hele verden

John er opptatt av å rose brannvesenet som bidro i redningsaksjonen, og ønsker ingen heltestatus.

– Jeg er ikke ute etter noe «fame and glory», sa han i en direktesending på Facebook for noen dager siden, da han fortalte om hvordan det går med den frosne hjorten.

På videoen kan man se at hjorten fortsatt sliter med å reise seg, trolig fordi bena fikk frostskader.

Folk har nå startet flere kronerullinger for å hjelpe paret, men kona har gått ut offentlig og sagt at de ikke ønsker pengebidrag.

– Vi har ikke bedt om penger. Ikke doner noe til denne saken, med mindre vi starter en kronerulling, som vi ikke har noen intensjoner å gjøre, sier hun ydmykt på Facebook.

Paret har den siste uken blitt omtalt i både inn- og utland og vært TV-gjester.

Hendelsen skjedde 12. januar, og spres nå over hele verden.