Solberg-regjeringen eser ut: – Bryter en uskreven regel

– Høyre bryter en uskreven regel, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik til TV 2.

Et hovedmål for Erna Solberg i 2013 var å effektivisere og modernisere regjeringen. Det skjedde blant annet gjennom færre departementer.

Da Solberg og Siv Jensen spaserte ut fra Slottet i 2013, var det 18 statsråder i Solberg-regjeringen.

Regjeringen er nå utvidet fra 19 statsråder til 21, i tillegg til statsministeren.

Etter over fem år med regjeringsmakt er regjeringen i ferd med å ese ut.

– Jeg er overrasket over at Høyre går i spissen for dette, siden de kritiserte de rødgrønne for å ha for mange politikere, sier tidligere KrF-statsminister Bondevik.

KRITISK: Kjell Magne Bondevik mener den utvidede Solberg-regjeringen blir for stor. Foto: Braastad, Audun

Han mener det er et problem at regjeringen får over 20 statsråder.

– Det sier seg selv at jo større en regjering blir, jo større blir koordineringsutfordringene. Det har vært en uskreven regel at man ikke skal ha mer enn 20 statsråder, slik at man beholder et tett kollegium. Etter mitt syn mister man noe på effektiviteten.

– Er ikke dette en marginal problemstilling? Frp er jo større enn Venstre og KrF til sammen?

– Jeg vil ikke kommentere bakgrunnen, men jeg sier det er et problem, svarer KrF-nestoren, som ønsket at KrF skulle samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Utvides etter Frp-nekt

SATTE NED FOTEN: Siv Jensen var tydelig på at Frp skulle være større enn Venstre + KrF. Foto: Bendiksby, Terje

Justisdepartementet splittes igjen opp, og Ingvil Tybring-Gjedde (Frp) blir beredskapsminister. I tillegg opprettes en digitaliseringsminister, hvor Nikolai Astrup (H) får ansvaret.

Som TV 2 kunne fortelle mandag, var det Frp som nektet å gi fra seg en statsråd.

Allerede på landsstyremøtet torsdag gjorde Siv Jensen det klart at Frp ønsket å beholde syv statsråder, ifølge kilder.

– Det er Høyres jobb å gjøre plass til KrF, skal Jensen ha sagt.

Færre departementer

Til sammenlikning varierte antallet statsråder i Stoltenberg-regjeringens åtte leveår mellom 19 og 20, og var 20 ved avgangen i oktober 2013.

I 2009 presenterte interne partiutvalg i Høyre og Frp rapporter, hvor de var enige om at antallet statsråder skulle reduseres til 15-16, ifølge Aftenposten.