Ole Gunnars Solskjær får æren for å ha snudd Paul Pogbas elendige formkurve. Humøret til den franske verdensmesteren er også tilbake på topp og ifølge The Sun skal 25-åringen være klar for å signere en ny kontrakt med de røde djevlene.

Pogbas nåværende kontrakt strekker seg til 30. juni 2021, men ønsket om penger skal være en solid drifkraft. Nå er Alexis Sanchez klubbens best betalte spiller med en ukelønn på svimlende 5,5 millioner kroner. Det er et stykke unna nestemann på lista, Paul Pogba, som må klare seg med 3,2 millioner kroner mellom hver søndag.

En annen franskmann som går mot forlenget avtale på Old Trafford er Anthony Martial. ​Ifølge kilder tett på ESPN skal United ønske å knytte seg til 23-åringen de neste fem årene. Martials kontrakt utgår i juni 2019 og partene skal ha brukt det siste året på forhandlinger, uten å komme til enighet.

PAKKER HAN KOFFERTEN? Kan James Rodriguez være på vei til Arsenal? Foto: Matthias Balk

Arsenal er på utkikk etter et av fotball-Europas heteste utleieobjekter. Nå sikler det Gunners på Real Madrid-eiendom, James Rodriguez. Colombianeren er på utlån i Bayern München ut sesongen, men Unai Emery jobber nå, ifølge Independent med en løsning hvor 27-åringen fullfører utlånsperioden i London. Los Blancos skal ifølge avisen være lystne på å selge 27-åringen et halvt år før kontrakten går ut.

Alvaro Morata nærmer seg en retur til Madrid og moderklubben Atlético. Ifølge italienske Sky skal det være snakk om en låneavtale ut sesongen.

West Hams Marco Arnautovic ønsker seg bort og til en langt mer velfylt lommebok i Kina. Østerrikeren skal, ifølge Standard, kunne innkassere nærmere tre millioner kroner i uken i Asia. The Hammers nekter imidlertid 29-åringen å forlate London Stadium nå, men har bedt ham vente til sesongslutt.