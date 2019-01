Frps justispolitiske talsperson, Solveig Horne, sier til Vårt Land at hun mener de spesielle barnevernsinstitusjonene er nødvendige.

– Det er 14-åringer som begår vold og voldtekt. Disse ungene trenger klare grenser og restriksjoner, sier hun.

«Regjeringen vil vurdere å etablere institusjoner i barnevernet, inkludert bevegelsesrestriksjoner, som kan håndheve reglene for personer under 15 år som begår alvorlig kriminalitet, og som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre.» Slik heter det i den nye regjeringserklæringen for firepartiregjeringen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Justisdepartementet har tidligere varslet at de skal jobbe med alternative tiltak mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet.

– Jeg har vært tydelig på at barnevernet må inn, og man må få et bedre samarbeid mellom barnevernet og kriminalomsorgen og politiet, sier Horne.

Hun mener barnevernet ikke har verktøy for å forhindre dannelsen av ungdomsgjenger.

– Da må vi ikke være redde for å prøve nye tiltak. Det er viktig med innskrenking av bevegelsesfrihet, sier Horne.

