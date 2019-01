«Det onsdag, klokken nærmer seg 22, og IHF-delegaten i Boxen i Herning er i ferd med å gjøre seg klar til sitt livs største øyeblikk. Øyeblikket den har drømt om siden den tok sitt første delegatkurs.

Sverige har akkurat slått Danmark 29-27. Tidligere på kvelden vant Norge 29-25 over Ungarn. Det betyr at Danmark er videre til semifinalene som gruppevinner i hovedrunden. Men det er umulig å skille Norge og Sverige.

Etter Det internasjonale håndballforbundets (IHF) reglement, så er det innbyrdes oppgjør som teller først. Der er Danmark, Norge og Sverige like på poeng, men Danmark går foran på bedre målforskjell. Norge og Sverige står derimot begge med 56-57 i innbyrdes målforskjell.

Da er det totalmålforskjell som gjelder, men begge står med 151-134. Det er altså umulig å skille lagene både på målforskjell og antall scorede mål.

Så nå får IHF-delegaten sjansen til å få spille hovedrollen uten å bryte inn i spillet for å markere seg. For kampen skal avgjøres på loddtrekning. Det skal altså trekkes lodd om det blir Norge eller Sverige som skal spille semifinale i VM.»

Dette er faktisk et mulig scenario. Norges semifinaleskjebne kan havne i hendene til en IHF-delegat.

Heldigvis er sjansene minimale for at to nøyaktige resultater skal slå inn, så jeg tror vi kan ta livet med ro med tanke på loddtrekningen.

Selvsagt er det også dukket opp konspirasjonsteorier. At Danmark og Sverige kan spille på resultat og sørge for at Norge ryker ut. Til tross for at moroklumpen Henrik Møllgaard fleiper med at de kommer til å gjøre det, så er vel sjansene større for at Lionel Messi spiller for Brann i mars enn at danskene og svenskene blir enige om resultatet på forhånd.

Norge spiller først mot Ungarn og bør helst vinne den kampen. Men om de skulle rote det til, så er man uansett i semifinalen dersom Danmark ikke taper for Sverige. Men hvis Norge ikke vinner, så er Danmark klare for semifinale før kampen mot svenskene, og da blir det fort til at Nikolaj Jacobsen velger å hvile noen av stjernene sine. Det er ikke nødvendigvis godt nytt for Norge.

For å roe nervene noe utover onsdagskvelden, så er det nok greiest med en norsk seier over magyarene. Etter det blir det uansett noen ulidelige timer å vente på at Danmark og Sverige skal bli ferdige.