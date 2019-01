Det melder den canadiske avisa The Globe and Mail. Det er Canadas ambassadør til USA, David MacNaughton, som opplyser at de er orientert om at en forespørsel vil komme, men ikke når. Fristen for å levere formelt krav om utlevering utløper 30. januar.

Meng ble pågrepet i Vancouver 1. desember basert på en arrestordre fra USA. Amerikanske myndigheter anklager henne for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran.

Saken har tilspisset det vanskelige forholdet mellom USA og Kina, og bidratt til uro og nedgang på aksjemarkedene verden over. Den har også vanskeliggjort forholdet mellom Canada og Kina.

MacNaughton sier til The Globe and Mail mandag at han overfor USAs administrasjon har uttrykt Canadas sinne og frustrasjon over hendelsene i kjølvannet av pågripelsen av Meng, der to canadiske statsborgere er pågrepet og en tredje er idømt dødsstraff i Kina.

Meng ble løslatt forrige tirsdag mot kausjon, mens hun venter på å bli utlevert til USA.

(©NTB)