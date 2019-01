Klokken 01.00 natt til tirsdag melder politiet i Sør-Øst at de har iverksatt en leteaksjon etter en 11 år gammel gutt som forlot hjemmet i 23-tiden.

I tillegg søker brannvesenet i båt. Mannskap fra Røde Kors er også innkalt.

Politiet utelukker heller ikke at han kan være sammen med jevnaldrene og ber om å bli kontaktet om noen mistenker at deres sønn eller datter er sammen med den savnede. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) January 22, 2019

– Vi har flere patruljer på stedet, og har kalt ut frivillige til å søke i området i nærheten av hjemmet. I tillegg sjekker vi hos venner og bekjente han kan ha oppsøkt, sier operasjonsleder Tore Grindem til TV 2 klokken 01:10.

Klokken 04:15 er gutten fortsatt ikke funnet.

– Vi søker utover natten. Vi har et håp om at han har oppsøkt venner eller bekjende, og at vi finner han i god behold. Da han gikk ut var han i utgangspunktet ganske tynnkledd, sier Grindem.

Gjennom natten har det blitt søkt med varmesøkende kamera i Sea King-helikopter.

Poilitiet ber publikum om tips i saken.