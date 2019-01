Det er helt absurd! Thorbjørn Jagland er den eneste som har turt å eksperimentere med en regjering uten trøndere. Og du så hvordan det gikk. Han satt ett år, sier ordførerkandidat for Høyre i Trondheim og tidligere medlem av regjeringsapparatet, Ingrid Skjøtskift, til Adresseavisen.

Tirsdag kveld lå det an til at Helleland mister statsrådsposten som barne- og likestillingsminister. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad blir etter alt å dømme barne- og familieminister, mens likestillingsfeltet havner hos Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande.

– Skal gi tydelig melding

Leder Michael Momyr i Trøndelag Høyre kalte tirsdag kveld inn til ekstraordinært møte i arbeidsutvalget etter vrakingen av Helleland, skriver VG. Møtet starter tirsdag morgen klokken 8.

– Vi vil gi en tydelig melding til Høyres leder om at vi forventer at Trøndelag blir representert i landets regjering, sier Momyr.

– Det er meget alvorlig og oppsiktsvekkende at regjeringen sannsynligvis ikke vil få en høyrestatsråd fra området mellom Båtsfjord og Bergen! Det er en del av landet hvor det foregår verdiskaping og forskning som er meget betydningsfull for hele landet, sier han.

– Dramatisk

Ingrid Skjøtskift sier til samme avis at Helleland-vrakingen er uakseptabel og kaller det en arroganse overfor landsdelen hun ikke hadde ventet av Solbergs regjering.

Tidligere Høyre-ordfører i Trondheim, Marvin Wiseth, synes det er «kjempetrist» at Helleland skal ut av regjeringen. Også Sp-nestleder Ola Borten Moe er svært overrasket:

– At det er en trønder med, legger jeg til grunn, det er en selvfølge. Om det ikke skulle være slik, er det dramatisk. Se for deg at Oslo eller Bergen/Vestlandet ikke hadde vært representert. Utenkelig! sier han til Adresseavisen.