28 år gamle Hazard regnes av mange som den beste spilleren i Premier League.

Så langt denne sesongen har han storspilt. Belgieren er toppscorer for Chelsea i ligaen med ti mål, mens han også har stått bak ti målgivende pasninger.

Men det bryr han seg ikke om, skal vi tro det han sier til France Football.

– Hvis jeg denne sesongen ender med 30 mål og 20 assists, da vil alle si «oh yeah, eksepsjonelt». Selv om jeg gjør kampene dårlige. Men det er ikke det jeg vil. Jeg bryr meg ikke! Jeg vil heller ha en slik kamp som vi nylig tapte for Tottenham, sier Hazard.

Han viser til 0-1-tapet i den første semifinalekampen i Ligacupen mot Tottenham. Der var Chelsea best etter pause, men scoringene uteble.

Den tankegangen gjør at han skiller seg fra andre verdensstjerner, spesielt gigantene Lionel Messi og Ronaldo. De to kniver beinhardt om å score flest mål per sesong.

– Det kan være jeg skiller meg fra de beste spillerne i verden. Fordi de tenker mål, pasninger, trofeer. Slik har jeg aldri vært. Så ja, kanskje... Utenom dem, i profesjonell fotball, er det mange spillere som meg, som bare vil ha det gøy, hevder ballvirtuosen.

Frustrerende

Hazard koser seg for tiden med å være utydelig om han vil signere en ny kontrakt og bli værende i Chelsea, eller bli solgt til Real Madrid. Det kan være frustrerende for mange i den engelske storklubben, men Hazard vet han frustrerer på andre områder også.

Managerne han har hatt har alle klødd seg i hodet over hvordan de skal klare å forme Hazard i sitt bilde.

– Jeg frustrerte ikke bare Conte. I løpet av karrieren min har jeg frustrert alle trenerne. Jeg frustrerer Sarri nå. Mourinho også. De mener det er nødvendig å markere mer, gjøre mer her og mer der. Den neste treneren jeg har, kommer jeg også til å frustrere, slår han fast.

I likhet med resten av Chelsea-laget, var Hazard under pari i helgens tap for Arsenal i ligaen. Siden Alvaro Morata og Olivier Giroud har sluttet å score mål, er han trukket inn fra venstrekanten til midtspiss.

Det har ikke vært en stor suksess, men ting kan være på vei tilbake til normalen. Den tidligere storscoreren Gonzalo Higuain skal bare være formaliteter unna en gjenforening med Maurizio Sarri i Chelsea. Blir han spilleklar før onsdag kl. 12, kan Higuain spille i semifinalekampen mot Tottenham torsdag kveld.