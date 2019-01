– Norske leger risikerer fengselsstraff for å hjelpe gravide med blodprøve

– Leger som hjelper gravide med å ta NIPT-blodprøver som skal sendes til utlandet for kromosomtest av fosteret, risikerer bøter og fengselsstraff, sier overlege og spesialist i fødselshjelp ved St. Olavs hospital, Kjell Salvesen, til TV 2.

Han er bekymret for at myndighetenes begrensning av NIPT-blodprøven nå har ført til et økende ulovlig helsetilbud i Norge; norske leger som hjelper gravide med å tappe blod, for deretter å sende det til et voksende privatmarked for kromosomanalyser av fosteret i magen.

​​Private nettsteder

NIPT-blodprøven avslører kromosomavvik hos fostre. Den kan tas så tidlig i svangerskapet at en abort kan gjøres hjemme før tolvte uke, ved hjelp av tabletter.

Norske helsemyndigheter har bestemt at det kun er gravide over 38 år med påvist forhøyet risiko, og andre svangerskap med ekstra risiko for kromosomavvik, som får ta en slik kromosomtest.

Fra desember har landets fem universitetssykehus kunnet tilby en slik blodprøve til en liten gruppe gravide.

Men siden den gang har det også dukket opp flere private nettsteder som tilbyr tjenesten til gravide som ikke har økt risiko for kromosomavvik.

Kjell Salvesen, overlege ved St. Olavs hospital. Foto: TV 2

– Bryter norsk lov

Til nå har det vært både lovlig og vanlig at gravide reiser til Danmark og Sverige for å ta NIPT, men de som ikke har mulighet til det kan altså ta testen gjennom slike tilbydere på nett.

For mellom 7.000 og 10.000 kroner får gravide tilsendt et blodprøvesett fra private nettaktører. Prøven sendes tilbake til firmaet for testing.

Men de gravide trenger hjelp av helsepersonell her hjemme for å ta selve blodprøven. Problemet er at det er ulovlig for leger å bistå med dette.

– Legen bryter norsk lov hvis hensikten er å skaffe informasjon om fosterets egenskaper. Da bryter du bioteknologiloven og legen kan straffes med bøter og fengsel i inntil tre måneder, sier Kjell Salvesen og legger til:

– Det tror jeg ikke norske leger er klar over. Jeg mener at dette er ulovlig helsetjeneste som bedrives i Norge.

Legger ned

En aktør som tilbød slike tester via internett, var EasyDNA i Tønsberg. På nettsidene deres, som inntil TV 2 kontaktet dem, tilbød NIPT, stod dette:

«Prøveoppsamlingssettet sendes hjem til deg og du tar den med til den som tar blodprøven din.»

Firmaet ønsket ikke å la seg intervjue, men henviste til hovedkontoret i England, som ikke har svart på TV 2s henvendelse.