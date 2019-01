Den kompakte SUV-en Toyota RAV4 kom på markedet første gang i 1994. Da andre genrasjon var på plass i 2000, tok det helt av.

Den lille SUV-en har rett og slett vært en av Norges mest solgte og populære biler siden. Dagens modell som kom tilbake i 2012, vokste seg større og ble en fullverdig familiebil.

Trygg, traust, forutsigbar og på alle måter en grei bil. Tilgjengelig med bensin, diesel og ikke minst hybrid, har den favnet bredt. Men et spesielt spennende bilvalg har den aldri vært.

Premiere i Spania

Nå er det klart for en helt ny generasjon RAV4. Den femte i rekken. Den ser langt mer spennende, moderne og framtidsrettet ut.

For å finne ut mer hva som har skjedd denne gangen, har vår egen bilekspert Benny Christensen tatt en snartur til verdenspremieren i Barcelona, Spania. For å bli bedre kjent med helt nye RAV4.

Uventede utfordringer

Vi gjør som så ofte før. Vi ringer for å høre hvordan det går.

– Ring, ring ...

– Hallo i snø og kuldegrader, ringer du for å sjekke temperaturen her?

– He, he... Nei – ikke akkurat. Det var nå mer for å høre om nye RAV4. Hvordan går prøvekjøringen?

– Jo, det skal jeg si deg! Dette har utviklet seg til å bli en av de mest spesielle billanseringene jeg har vært med på. Og det handler faktisk om temperatur. Akkurat nå er jeg på vei til en offroadløye litt oppe i høyden. Og det er klart at både bilen og jeg får noen utfordringer som Toyota nok ikke hadde sett for seg da de planla dette!

Se hvilken Toyota-storselger som gjør comeback nå

Broom-Benny har tatt turen til Barcelona for å teste nye Toyota RAV4. Legg merke til antrekket, boblejakka ligger ikke igjen på hotellrommet!

Har med boblejakka

– Jøss, fortell!

– Jo, her er det faktisk snø og vinter. Det startet med regn og skikkelig gufsete forhold i Barcelona i morges. Så sank temperaturen jevnt og trutt underveis. Regnet gikk over til sludd, og nå til snø. Det er jo egentlig ikke noe problem, bortsett fra at alle testbilene naturligvis står på sommerdekk. Jeg tipper det er noen japanere som diskuterer veldig hektisk hva de skal gjøre nå, Men enn så lenge er det ingen kontrabeskjed, så jeg fortsetter mot offroadløypa og tar det pent og rolig. For her er det i noen partier skikkelig glatt, forteller Benny.

Han legger til:

– Jeg var jo ikke akkurat forberedt på at det skulle bli glattkjøring her nede. Det gjelder nok også klesmessig. Jeg pakket T-skjorte, ankelsokker og joggesko. Men heldigvis dro jeg i boblejakke og varme klær. Det kommer godt med nå!

Her tester vi bil i skikkelig kulde

Nei, dette er ingen vanlig vinterdag i Norge. Dette bildet er faktisk tatt utenfor Barcelona, i dag.

222 hestekrefter

Men tilbake til bilen: RAV4 har altså vært en bestselger i Norge i mange år. Da dagens utgave også kom som hybrid, ga det et ytterligere løft i salget.

– Her snakker vi fortsatt hybrid, i kjent Toyota-stil. Altså uten ledning. Den har en 2,5-liters bensinmotor med fire sylindre. Og to elmotorer. Den bakre driver bakhjulene på utgaven med firehjulsdrift. Den bakre motoren har også fått vesentlig økt moment. Samlet effekt er 222 hestekrefter, 218 med forhjulsdrift. Den kommer også med en vanlig 2-liters bensinmotor, men det er nok hybriden som vil stå for mer enn 90 prosent av salget i Norge. Den trinnløse CVT-girkassen har fått endel kritikk for å være masete, særlig ved akselerasjon. Den har blitt bedre i denne utgaven.

Dette er bilen å ha når du skal du krysse en ørken ​

Interiøret har blitt helt nytt siden forrige versjon. Plassen er også bedre.

Blitt tøffere

– Innvendig er det også et etterlengtet løft. Den er pen, moderne og ryddig. Finishen er bra og materialene er gode – og den har så klart også fått flere sikkerhets- og assistentsystemer. Men litt konservativt er det fortsatt. Lengden er forresten så å si den samme som på den utgående, men den er litt bredere. Det viktigste er nok at akselavstanden er strukket litt. Det gir litt større innvendig plass, og et bagasjerom som nå svelger unna 582 liter, forteller Benny.

– Hva med designet?

– Du ser absolutt at dette har blitt ny bil. Designet har hentet flere elementer fra de store Toyota-pickupene som ikke selges i vår del av verden. Det er helt klart vellykket. Bakkeklaringen har også økt. Den er rett og slett mer SUV og litt mindre crossover, synes jeg.

Den har blitt mer SUV og mindre crossover, mener Broom-Benny.

1.000 bestillinger inne

Til Norge kommer RAV4 både med 4x4 og trekk på bare forhjulene. Sistnevnte er først ut:

– Ja, denne er leveringsklar i løpet av februar og vil ha en startpris på 397.800 kroner. I løpet av april kommer så firehjulstrekkeren, som starter på 438.400 kroner, Den norske importøren forteller at de har rundt 1.000 bestillinger inne, Ikke overraskende velger langt de fleste firehjulstrekk. Vi nordmenn er kjent for å kjøpe godt utstyrte biler. Det betyr at snittprisen for nye RAV4 nok vil ligge rundt 500.000-550.000 kroner, forteller Benny.

– Men du, nå må jeg nesten komme meg avgårde igjen, før det blir enda mer snø her. Full rapport fra testen kommer naturligvis her på Broom om ikke lenge!

